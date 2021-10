Un jeu des 7 familles déjanté, inventé à Montpellier pour enfin s'amuser avec le Covid

Christophe Pujol, comédien et monsieur K dessinateur de BD ont eu l'idée pendant le confinement, au départ il s'agissait d'un jeu publié en ligne qu'il fallait imprimer et découper soi-même. Aujourd'hui, ce jeu des 7 familles contre le covid sort en version cartonnée.

Christophe Pujol invité de France Bleu Hérault

Comment vous est venue l'idée de ce jeu ?

Un peu avant le confinement, mon ami Monsieur K et moi-même avons commencé à travailler sur une bande dessinée ensemble. Puis est arrivé le confinement, moi, comédien, bloqué à la maison, lui, dessinateur chez lui. On a énormément échangé. On s'est mis à faire des dessins de presse qui ont eu un certain écho. On est passé dans un magazine en ligne de BD qui s'appelle Mazette. Et là, on leur a proposé un jeu, une sorte de parodie du jeu des 7 familles sur le thème du Covid. Il suffisait aux internautes de télécharger les images chez soi, et de fabriquer son jeu soi même à la maison avec une imprimante. Ça les a fait marrer. C'est sorti en janvier 2021. Et là, ça a eu du succès en ligne.

Et puis comme cela nous avait demandé beaucoup de travail, on a voulu éditer le jeu en vrai. Il est sorti cet été à 200 exemplaires, on en a distribué aux copains, et les autres, je les ai déposés dans des magasins de jeux à Montpellier pour essayer de se rembourser un peu la mise. Ça a plu. Ça a tellement plu que les magasins m'ont demandé à être réapprovisionnés. Alors avec M. K, on a retravaillé le jeu et le design global parce qu'on avait fait ça assez rapidement. On a rajouté des cartes, on a amélioré la règle, le graphisme. On a modifié et réactualisé certaines bulles, et le jeu sort à nouveau aujourd'hui.

Alors qui sont les 7 familles de votre jeu ?

On a vraiment voulu s'amuser à faire des familles complètement déjantées qui ont un rapport avec le Covid . On est vraiment dans la satire et dans l'humour. Alors on a la famille, la famille "Flippet", certains se reconnaîtront complètement, flippée par rapport au virus. Ils sont dans la panique totale. On a la famille, "Rienafout", une famille, qui en a strictement rien à foutre, notamment des consignes sanitaires et des gestes barrières. On a la famille "Laichkü". Ils appliquent à l'extrême les gestes barrières. Ils en font trop. Ils sont vraiment totalement surprotégés. Il y a la famille, "LebonCotêt", c'est ceux qui ont trouvé un petit côté positif à la pandémie et à la situation qu'on a tous vécue, qu'on vit encore. Et la famille "SaintPtômes", c'est ceux qui ont tous les symptômes du Covid, les éternuements, la perte de goût, etc... Il y a aussi "Profitomax", ceux qui ont profité de la crise, qui se sont fait du blé sur le Covid." Et enfin la famille "Mac Abre" c'est le côté noir du Covid. Un peu comme la famille Adams.

Est-ce que les règles du jeu sont les mêmes que pour un jeu des 7 familles ?

Non, parce qu'on en a rajouté. Alors c'est là qu'on s'est amusé. On l'a amélioré en rajoutant une carte virus, forcément, et une carte vaccin. Ca rend le jeu vachement plus pétillant parce qu'on peut se refiler le virus. Et là, ça rend le jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus stratégique. Et nous, on ne fait pas des familles dans ce jeu. On déconfine les familles puisque quand on a les cartes dans les mains, elles sont confinées, elles sont protégées et on doit les déconfiner. Il ne faut pas avoir le virus ou avoir éventuellement le vaccin qui a l'effet d'annuler le virus, du moins dans la partie.

Donc toujours sur le ton de l'humour, un jeu à ne pas mettre en toutes les mains quand-même ?

Non, on dit à partir de 11 ans et demi. Etdemi, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et je pense que les parents comprendront. On s'est quand-même un peu auto censuré pour ne pas choquer non plus. Mais évidemment, ça ouvre l'imaginaire pour aller dans la dérision. Quand on a crée le jeu, nous étions encore en pleine pandémie, c'était plus difficile. On aujourd'hui on sort doucement de la pandémie et je pense qu'on a tous envie de rire de ça.

Combien coûte ce jeu des 7 familles ?

Lors de sa première édition il était à 12 euros. Il ressort le 23 octobre à Montpellier, exclusivement à Montpellier pour l'instant, et je pense qu'il devrait être entre 12 et 14 euros. Mais ça, c'est pas moi qui vend. Moi, je vends aux commerçants qui eux, font leurs tarifs et ça devrait être dans ces eaux là.

Christophe Pujol et Monsieur K seront en dédicaces pour présenter leur jeu des 7 familles spécial covid ce samedi 23 octobre chez Lud'M à 14h et chez Excalibur à 16h deux magasins de jeux situés rue de l 'ancien courrier à Montpellier.