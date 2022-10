Un jeune apprenti de Creuse passionné de vélo et médaillé d'or aux Olympiades des métiers

C'est l'apprenti que tous les patrons rêvent d'avoir : un jeune Creusois de 19 ans monte sur la première marche du podium des Olympiades des métiers. Cette compétition régionale s'est tenue entre les 20 et 22 octobre. En lice : 350 apprentis de Nouvelle-Aquitaine, dans soixante-dix corps de métiers : de peintre automobile à horloger en passant par esthéticienne et maroquinier. Dans la catégorie cycle, Tom Mehut-Baty remporte la médaille d'or.

ⓘ Publicité

loading

Formé à l'école de Poitiers, Tom est apprenti au Giant de Guéret. Sa médaille d'or, il en est "très fier" : "J'ai toujours voulu travailler dans le vélo depuis que je sais ce que c'est un vélo. Le fait de rechercher, de devoir être créatif et minutieux, c'est mon plaisir ! Je suis content de me lever tous les matins pour faire ça, c'est un métier qui a énormément d'avenir."

Damien Pipier est l'un de ceux qui l'ont formé pendant un an : "Je suis originaire aussi de l'apprentissage et l'alternance et je pense que c'est une bonne formation. Tom a obtenu son diplôme haut-la-main en étant premier de sa promo, ce qui lui a permis de se qualifier pour le concours. Il a bien travaillé !"

De l'apprentissage au CDI !

Sa réussite fait la fierté du magasin. A tel point que le gérant Olivier Renoux lui a proposé un CDI : "Quand Tom a commencé il y a un peu plus d'un an, je ne savais pas si j'allais le conserver pour des questions de budget, mais ça fait du bien de voir un jeune qui progresse, qui a envie de travailler, qui ne regarde pas sa montre. On a envie de le garder", explique-t-il, ému.

"Aujourd'hui Tom est capable de quasiment tout faire sur un vélo, de le monter de A à Z, poursuit Olivier Renoux Le métier est en perpétuelle évolution, avec le boom des vélos à assistance électrique. Il m'en apprend aussi, sur tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Il est récompensé, naturellement."

Lors de ces Olympiades des métiers, trois autres jeunes Creusois ont remporté une médaille, de bronze cette fois : en construction béton armé, en élevage ovin et en réseaux de canalisation.

loading