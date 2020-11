Un jeune artisan de Selongey distingués par ses pairs en Côte-d'Or pour un projet d'épicerie ambulante

Ce lundi 23 novembre, Florian Garzo ainsi que d’autres porteurs de projet disposaient de 15 minutes pour convaincre un jury de spécialistes (juristes, experts-comptables, banquiers, conseillers création, ...), de la solidité de leur projet d’entreprise. Ce test grandeur nature était également l’occasion de s’entraîner avant de rencontrer un banquier ou de futurs fournisseurs.

Quinze minutes pour convaincre

Florian GARZO, accompagné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis juillet dernier, exposait alors le projet de sa future entreprise : le Camion de l’épicier. Une épicerie ambulante qui proposera à la fois des produits locaux (Viandes, charcuteries, fromages, œufs, légumes …) mais également des plats cuisinés à emporter. Dans son pitch, Florian a réussi à mettre en avant les étapes de la construction de son projet et les choix établis au fur et à mesure que celui-ci se développe. Il remporte le prix de l’Entreprenariat en Côte d’Or !

Le parcours de Florian Garzo

A l'aube de ses 30 ans, Florian Garzo, de Selongey, décide de changer de vie ! Ingénieur des Mines à Nantes mais natif de Bourgogne, il est passionné par la bonne cuisine traditionnelle et il est toujours à la recherche du bon produit. Il décide alors d'entreprendre les démarches pour créer son entreprise de distribution de produits locaux en Bourgogne. " La Bourgogne est magnifique quelle que soit la saison, et la gastronomie y est vraiment unique ! Ce serait dommage de perdre notre art culinaire et le savoir-faire de nos producteurs au profit de produits industriels." explique le jeune entrepreneur. Son nouveau crédo : Consommer sain et local !