Un jeune avignonnais lance Tut tut, le Bla Bla Car de la livraison à domicile

La plateforme de livraison collaborative "Tut Tut" née à Avignon connait un essor très rapide et devrait bientôt révolutionner le marché. Cette start-up créé par Vincent Chabbert en mai dernier a lancé un système calqué sur le modèle de Bla Bla Car, le leader du covoiturage. Au lieu de mettre en relation des personnes pour covoiturer, là, il s'agit de transporter des colis dans un rayon de 30km.

3500 coursiers-livreurs déjà inscrits sur la plateforme

Le principe est simple : "on a d'un côté des particuliers qui s'inscrivent sur l'application avec leur véhicule personnel, ça peut-être en vélo, voiture, fourgon... et de l'autre côté pour le moment, des commerces de toutes tailles, de proximité mais aussi de la grande distribution, des grandes enseignes. On fait matcher ces personnes et on réalise les courses en moins de deux heures sur tous nos secteurs actifs", explique Vincent Chabbert.

Il existe quatre tailles de colis en fonction du véhicule utilisé pour une livraison de 7 à 50 euros. Le livreur perçoit 70% du prix de la course. 3.500 coursiers-livreurs sont déjà inscrits.

Bientôt une application pour les particuliers

Côté clients, pour l'instant, seuls les professionnels peuvent faire appel à Tut tut, mais à partir de mi-septembre, il y aura une nouvelle application pour les particuliers. "Tout le monde pourra bénéficier de ce service, par exemple, vous voulez vous faire livrer votre canapé, récupérer un objet acheté sur le Bon Coin ou les courses que vous avez faites au drive, ce sera possible en moins de deux heures".

Et ça marche déjà très fort. Tut Tut est déjà présent de Nice à Montpellier en passant par le Vaucluse. La start-up organise une levée de fonds de 800.000 euros qui débute ce mercredi pour continuer son développement. Tut tut est passée de deux à 15 salariés en moins de quatre mois. Dans les perspective à court terme, Vincent Chabbert compte s'attaquer fin septembre au marché de Paris et de l'Ile de France et dès fin 2022, le fondateur de Tut Tut compte bien développer son modèle à l'international.

En l'espace de quatre mois, l'équipe de Tut Tut est passée de deux à 15 salariés - © Tut Tut