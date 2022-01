À 18 ans, il propose des coupes de cheveux gratuites aux personnes sans-abris à La Rochelle

Il s'appelle Benjamin Lhomme, il a seulement 18 ans et pour la nouvelle année, il a fait des coupes gratuites pour les personnes sans-abris dans les rues de La Rochelle. Actuellement en CAP Coiffure, il avait envie "de leur souhaiter la bonne année, en quelque sorte. Moi je suis au chaud, j'ai pas à me plaindre, donc je pense fortement à eux." Et ce n'était pas une première pour ce jeune coiffeur, qui a déjà coiffé trois personnes SDF à Noël.

"Normalement je me coupe les cheveux tout seul, sans miroir"

Nico vit dans la rue et en temps normal, il fait ses coupes de cheveux "tout seul et sans miroir ! Mais là j'ai perdu ma tondeuse..." Ce jour-là cependant, il est dans les mains d'un professionnel : Benjamin Lhomme, un jeune coiffeur rochelais en apprentissage dans un salon de Lagord. A quelques pas de la grosse horloge, sur le port de La Rochelle, il installe Nico sur une barrière, "plus facile pour moi de couper en hauteur", explique Benjamin Lhomme. Il lui prête une blouse et c'est parti : "Je lui fais une coupe classique. Mais pas trop court, car le monsieur a des croûtes."

Benjamin Lhomme coupe les cheveux et la barbe de Nico sur le vieux port de La Rochelle, le 1er janvier 2022. © Radio France - Solène Gardré

Car il faut bien sûr s'adapter quand on coiffe dans la rue : "Des fois les gens peuvent bouger, donc c'est moins évident pour moi", confie Benjamin Lhomme. "Quelques personnes sans-abris peuvent aussi être alcoolisées, mais moi ça m'est peu arrivé pour le moment à part ce monsieur." Car effectivement, c'est un peu compliqué pour Nico de remercier Benjamin Lhomme. Mais ses amies l'ont bien remarqué. Camille par exemple, aide le jeune coiffeur à tenir la blouse de Nico. Ou encore Julie : "J'ai vu la nouvelle coupe de Nico et j'ai trouvé ça super ! Merci Benjamin, d'aider ceux qui en ont besoin."

On peut tous imaginer ce que ça fait de pas pouvoir se couper les cheveux. Beaucoup de personnes sans-abris ont les cheveux longs et ça peut être inconfortable" - Benjamin Lhomme

Benjamin Lhomme se dit "fier" de proposer ses coupes gratuites. "Je me met à leur place : si j'avais été sans-abris, j'aurais aimé qu'on me prête attention comme ça." Pour lui c'est naturel d'aller à la rencontre des personnes à la rue. "Je suis pas timide, et j'ai pas de gêne aussi à couper les cheveux devant tout le monde."