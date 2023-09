Un jeune couple de restaurateurs mayennais risque de perdre 45.000 euros à cause d'une décision de Laval Agglo

Leïla Houstani et Simon Bourguillault, les gérants de la guinguette Les Bateliers à Entrammes, sont "écœurés" : ils ont appris que Laval Agglo, le propriétaire des murs de leur restaurant, allait changer le contrat de location et qu'ils risquaient de perdre les 45.000 euros qu'ils ont investis dans leur fonds de commerce. En juillet 2021, ce couple de trentenaires a signé un bail de trois ans avec Laval Agglo et versait ainsi un loyer trimestriel à la communauté de communes.

ⓘ Publicité

qgddsdsggsdgsd

"C'est comme si c'était de l'expropriation"

Ils veulent annuler le fonds de commerce"

Leïla Houstani et Simon Bourguillault sont les gérants du restaurant-guinguette Les Bateliers, à Entrammes. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Moi, je veux des réponses maintenant", Simon

"On a ouvert tout l'été sans savoir si on allait récupérer l'argent qu'on a investi", Leïla "C'est dur moralement, ça commence à nous peser"

"On a perdu toute la confiance qu'on avait en Laval Agglo" Simon

Le service foncier de Laval Agglomération a pris attache d'un conseil juridique afin de de traiter le sujet complexe de bail « dérogatoire ». Un rendez-vous est en cours de montage.

L’objectif est de trouver une issue juridique et humaine à ce dossier qui évalue clairement la situation et tienne compte des intérêts des exploitants tout en respectant les règles du droit.

jamais

ont pris contact avec Laval Agglo au mois de juin

ils veulent annuler le fonds de commerce

Leïla Houstani 31 ans g érante du restaurant les Bateliers situé à Entrammes

ouvert juillet 2021

Simon Bourguillault 33 ans

fonds de commerce à vendre

bail dérogatoire de 3 ans jusqu'au 7 juillet 2024

le 5 juin, demande ce qu'il en est pour connaître la suite de la fin du bail

une convention d'occupation, appels à prpojets et mise en concurrence

demande de rencontres

ferment dans 15 jours, fermeture annuelle

dette à rembourser sur 7 ans

aucun soutien, sentiment abandon

comment se motiver

prendre avocat pour nous aider à récupérer notre argent

toute la trésorerie servirait à rembourser la dette

souhaitent être indemnisés par Laval Agglo

20.000 euros investis en plus dans ce restaurant