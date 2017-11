Un jeune couple du Nord reprend une boulangerie de Gouzon

C'est un exemple de transmission de commerce réussie, que la Chambre des métiers de la Creuse veut mettre en avant. La chambre accompagne les vendeurs et les repreneurs.

Trouver des repreneurs pour des commerçants et artisans qui veulent céder leur affaire, c'est l'un des chevaux de bataille de la Chambre des Métiers et de l'artisanat de la Creuse. Chaque année, une bonne vingtaine d'entreprises artisanales trouvent preneurs, elles sont notamment visibles sur Internet. Parmi les des dernières transmissions en date, la boulangerie Tartry de Gouzon a été reprise par un jeune couple venu du Nord.

Finie la boulangerie Tartry, depuis un mois et demie, le magasin s'appelle "Bouch'et de pain". Après le départ des anciens propriétaires, seulement deux semaines de fermeture, et Cédric et Mathilde ont rouvert le commerce. La clientèle est restée, notamment parce que le pain n'a pas changé, toujours réalisé par le même boulanger, un salarié. Dans le couple Bouchet, Mathilde est en magasin, Cédric au fournil. Originaires du Nord, ils voulaient se rapprocher d'une partie de leur famille et acheter pour la première fois une affaire. L'annonce de Gouzon, Ils ont trouvé l'annonce le site Leboncoin.

J'ai d'abord vu l'annonce sur Le Bon Coin puis auprès de la Chambre des métiers. L'affaire correspondait à tous nos critères: un logement, un bon chiffre d'affaires et un village dynamique - Cédric Bouchet, le nouveau boulanger-patissier

Cette vente est une chance pour les propriétaires qui cherchaient à céder la boulangerie depuis quatre ans. La Chambre des métiers a guidé les repreneurs, notamment en les aidant à monter un business plan et préparer le dossier pour la banque. En six mois tout était bouclé, l'ancien propriétaire a pris le temps de passer le relais à son successeur.

L'ancien propriétaire m'a appris à faire le Creusois, le Trépaïs ou encore le pâté aux pommes de terre. Mais je fais aussi des spécialités du Nord comme le merveilleux au chocolat.

Le nouveau pâtissier de Gouzon fait ses propres chocolats et propose des spécialités du Nord © Radio France - Audrey Tison

Aujourd'hui encore, la Chambre des métiers fait des points réguliers avec les repreneurs, ils suivent généralement les nouveaux installés pendant les deux premières années d'activité afin de s'assurer de la pérennité des commerces. Si ce genre de reprise vous intéresse, une réunion d'information a lieu ce lundi à 9h, à la Chambre des métiers à Guéret. Pour tout renseignement : 05 55 51 27 28.