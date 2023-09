Un jeune couple reprend le café multiservices de Congrier : "Les gens nous remercient"

Les habitants de Congrier, dans le sud du département, retrouvent leur café après plusieurs mois de fermeture. C'est un jeune couple, installé dans la commune depuis 2016, qui vient de reprendre la gérance du "O'Bistroké" , le nom de l'établissement.

"Les habitants étaient très demandeurs pour avoir du pain et un lieu de convivialité"

Fabien et Cindy Poirier, les nouveaux propriétaires, se sont formés à l'exploitation et à la gestion d'un commerce, car ce n'est pas qu'un café, c'est un commerce multiservices, très attendu à Congrier.

Ce projet est le fruit d'un partenariat entre la mairie de Congrier et l'association "1000 Cafés", qui "souhaite contribuer à redynamiser les communes de moins de 3 500 habitant.e.s en rouvrant des commerces de proximité sous forme de cafés multiservices là où il n’y en a plus, ou en donnant un coup de pouce aux derniers existants ! Créer du lien social et faire revivre les communes rurales sont au cœur de l’initiative".