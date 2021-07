Un jeune couple reprend le restaurant municipal de Beaumont-du-Ventoux, fermé depuis un an

Après un an de fermeture, la mairie de Beaumont-du-Ventoux a trouvé un couple de restaurateurs pour reprendre "La Fourchette du Ventoux", fermé depuis un an, et qui sert aussi de cantine scolaire aux écoliers du village. Le restaurant a rouvert ce 14 juillet.

La Fourchette du Ventoux reprend du service ! Après une année complète de fermeture, le restaurant municipal de Beaumont-du-Ventoux a rouvert le 14 juillet. En 2016, la mairie avait rénové une vieille bâtisse pour construire un restaurant dans le bourg et installer un lieu de vie dans le centre de commune.

Mais les précédents gérants sont partis après le 1er confinement, en juillet 2020, et le restaurant est resté fermé pendant un an. Jusqu'à la reprise du commerce par un jeune couple de restaurateurs. Éloïse et Quentin, elle de Gigondas et lui de Pernes-les-Fontaines, travaillaient tous les deux dans la restauration et ont eu envie, avec le Covid, d'ouvrir leur propre affaire. La grande terrasse ouverte sur la nature a fini de les convaincre. "Quentin a trouvé cette opportunité, il est venu voir, il m'a montré le restaurant, j'ai vu la terrasse, on est tombés amoureux du lieu et on s'est dit que c'était le moment", raconte Éloïse.

La terrasse du restaurant La Fourchette du Ventoux. © Radio France - Adèle Bossard

Depuis l'ouverture, elle s'occupe de la salle, lui s'occupe de la cuisine. "On travaille des produits frais, détaille Quentin, comme le cochon ou le chèvre du Ventoux, les abricots du coin. Que des produits de la région ou des alentours". Tout est cuisiné maison, y compris le pain. Le couple sert pour le moment une trentaine de couverts, midi et soir, tous les jours sauf le mercredi. "C'est sportif et intense mais après des mois à ne rien faire, ça fait du bien !", sourit Éloïse.

Comme le restaurant est mis en gérance par la municipalité, qui reste propriétaire des lieux, le couple prend moins de risques financiers. La municipalité, elle, peut ainsi faire revenir manger les écoliers puisque le restaurant était, jusqu'à sa fermeture, la cantine scolaire. "Il a fallu que la mairie s'organise pour prendre un bus scolaire, et les enfants devaient aller manger à la cantine scolaire de Malaucène", explique le premier adjoint, Philippe Blanc. Dès la rentrée de septembre, les 17 écoliers du village pourront donc revenir manger au restaurant, tout près de l'école.

"Ça nous désenclave"

Philippe Blanc, premier adjoint

Et l'élu se réjouit aussi de voir revenir un commerce dans le centre du village. "La commune est scindée en deux, avec quatre restaurants sur le Mont-Serein, mais on n'avait pas de lieu de vie en bas du sommet. Donc là, on est contents parce qu'on peut consommer chez nous. Ça nous désenclave", se réjouit Philippe Blanc. Et les nouveaux restaurateurs veulent aussi relancer le label "Bistrot de Pays" et doivent installer un coin épicerie dans le restaurant à partir de septembre.

À la carte, des produits locaux cuisinés maison. © Radio France - Adèle Bossard