Un jeune entrepreneur lance un service d’entretien de ski à domicile

Haute-Savoie, France

L’idée lui ai venue en discutant avec ses amis et les membres de sa famille. _"On a tous fait le même constat, c’est très compliqué d’entretenir son matériel de ski."À 25 ans, Lucas Stinzy a donc décidé de monter sa petite entreprise. Baptisée "Perfect Ride", elle propose depuis un peu plus d’un moins un service d’entretien des skis à domicile. "J’ai décidé de simplifier la vie des skieurs de la région"_, annonce le jeune homme qui précise également ne travailler que de manière artisanale et sur-mesure.

REPORTAGE - Il monte un service d'entretien de skis à domicile. Copier

Gain de temps

Le concept est simple. Il passe chez ses clients (ou sur leur lieu de travail) récupérer leurs skis et il les ramène quelques jours plus tard affûtés et fartés. "C’est un vrai gain de temps", estime Simon qui vient de confier ses skis de randonnées. "J’ai beaucoup de familles pour qui remplir la voiture avec les paires de skis et courir les magasins était assez contraignant", explique Lucas Stinzy formé au métier de ski-man au CNPC (École Supérieure de Commerce du Sport) de Grenoble. Et pour les adaptes de glisse les plus pressés, il peut aussi travailler devant chez eux grâce à un atelier mobile installé dans son camion. "Ce service peut aussi convenir à des comités d’entreprises ou des ski-clubs."