La nouvelle éco : Un jeune ingénieur nancéien veut révolutionner le football sur table

,Florian Fontanez a 24 ans, fraichement diplômé de Polytech Nancy, il a inventé un nouveau style de jeu de football sur table. Un projet sur lequel il réfléchit et travaille depuis 10 ans. Aujourd'hui il a breveté son système et cherche à commercialiser son Simulafoot.

Le Simulafoot est basé sur le magnétisme et offre une plus grande variété de déplacements qu'au babyfoot.

Il y a 10 ans, Florian Fontanez était plutôt parti vers des études littéraires. Et puis une petite idée a commencé à lui trotter dans la tête. Il trouvait que le réalisme des jeux vidéo de football ne se retrouvait pas dans les jeux sur table. Il a donc réfléchi à un système et grâce à sa formation d'ingénieur, il a pu trouver les solutions techniques pour apporter plus de variété dans le jeu.

Aimants et polarité

"C'est ma plus grande fierté" sourit Florian Fontanez pour évoquer le système qui permet de faire bouger les 2 rangées de joueurs en se croisant mais sans jamais se heurter. Le résultat d'un savant dosage de la puissance des aimants et de leurs polarités.

Pour la version "de table", sans pied à poser sur un support, en manipulant 2 longues barres métalliques, on peut déplacer ses joueurs, matérialisés par des pions, de gauche à droite, d'avant en arrière, aligné ou en oblique. Cela permet plus de possibilités avec des passes latérales, des centres, des tacles...

Il existe aussi une version sur pied, avec une équipe complète de 11 joueurs, avec un gardien mobile.

Après 10 ans de réflexion et de travail, il a fait breveter son système, il est désormais prêt à passer à la prochaine étape.

Objectif : commercialisation en 2022

Le jeune ingénieur vient de récolter 5000 euros grâce à une campagne de financement participatif sur internet. Il a reçu le soutien de la CCI de Meurthe-et-Moselle et un petit coup de projecteur de l'ASNL.

Il compte d'ailleurs s'appuyer sur les clubs pour proposer son invention, il ambitionne même pourquoi pas des ligues, des tournois à plus long terme.

Florian Fontanez veut passer désormais à la suite et envisage une commercialisation de son Simulafoot "début 2022".