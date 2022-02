La nouvelle éco : un jeune limougeaud lance une start-up pour aider les PME à gérer leur logistique

Une start-up de Limoges propose d'aider les PME à gérer leurs problèmes logistiques que ce soient leurs commandes de matières premières ou leurs livraisons. Cette Start up s'appelle "Exostock Technology" et c'est un jeune limougeaud de 25 ans, Pierre Garcia qui vient de la lancer.

A 25 ans Pierre Garcia, vient de lancer à Limoges la start-Up "Exostock Technology". Sa société propose un logiciel pour simplifier le travail des entreprises dans la gestion de la logistique. Et c'est surtout aux PME que cet outil informatique est destiné. "C'est un support informatique pour la gestion des approvisionnements, du transport ou des stocks, ça simplifie le travail des entreprises qui peuvent savoir quoi commander, où demander, où se faire livrer" explique Pierre Garcia. Et pour lui c'est un véritable gain de temps pour les petites et moyennes entreprises contrairement aux grands groupes qui ont souvent leurs propres moyens souvent complexes, leurs propres ingénieurs pour gérer la logistique. "Les PME à l'inverse utilisent des processus plus manuels et notre idée c'est de leur proposer une aide sur mesure et adaptée à leurs besoins" poursuit le jeune créateur d'entreprise.

Un premier client aux Etats-Unis

La start-up Exostock Technology recherche encore des financements mais elle a déjà un premier client sur la côte ouest des Etats-Unis. Il s'agit d'une entreprise de cookies. "On a commencé à travailler avec cette usine parce qu'elle avait du mal à gérer ses stocks de matières premières et du coup on les a aidé à mettre en place un système qui leur permet de voir en temps réel la quantité de cookies virtuels qu'ils peuvent produire en fonction des matières premières et ensuite éviter des ruptures de production" précise aussi Pierre Garcia. Ce premier client américain n'est pas un hasard puisque Pierre Garcia a fait ses études d'informatique aux Etats-Unis tout comme son frère jumeau, Mathieu, qu'il a d'ailleurs entrainé dans son aventure.