Un job dating agricole à Luçay-le-Mâle pour recruter de la main d'oeuvre

Une cloche qui rythme les temps d'échange de 15 minutes et les candidats changent de place pour rencontrer un autre agriculteur. Ce job dating, organisé par le Civam de Valençay , a réuni huit fermes autour de Luçay-le-Mâle, qui sont en recherche de main d'oeuvre, pour rencontrer des candidats.

Mathurin, 18 ans, cherche une alternance pour son BTS agricole : "Je suis passionné depuis tout petit, et je veux continuer là-dedans. Ce job dating, ça permet de rencontrer plusieurs agriculteurs, ils nous parlent de ce qu'ils veulent et nous on peut expliquer ce qu'on attend." Pour Nathalie, sa maman, c'est surtout le côté pratique du job dating qui est intéressant : "Ils sont tous regroupés, on passe d'une table à l'autre, alors qu'en temps normal, il faudrait faire des kilomètres pour les rencontrer ou passer des coups de fils, donc c'est une opportunité à saisir !"

D'autres candidats sont plus âgés, comme Laurent, un ancien maître-nageur en reconversion professionnelle : "J'aime le métier en contact avec la terre, donc quand j'ai vu cette annonce de job-dating, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre un premier contact, et de voir quelles étaient les opportunités." Son manque d'expérience ne fait pas peur à Carine, viticultrice : "Je suis prête à former quelqu'un dans les vignes, même si c'est tout nouveau pour lui, tant qu'il est motivé ! La preuve avec Monsieur : qui aurait dit qu'un maître-nageur viendrait dans les vignes ? C'est aussi une expérience pour moi : peut-être qu'il m'apprendra à nager ?" s'en amuse-t-elle.

Revaloriser le métier d'agriculteur

Pour Elisa, éleveuse de chèvres, c'est aussi l'occasion de revaloriser le métier d'agriculteur : "Les agriculteurs sont essentiels, car sans nous, personne n'a à manger ! On est très fiers de notre métier, car il est utile." Ce job dating est l'occasion de rencontrer de nouveaux profils mais aussi d'échanger avec d'autres agriculteurs : "Même si on ne rencontre pas le ou la candidat.e idéal.e aujourd'hui, on aura pu se rencontrer et discuter entre nous, et c'est déjà bien !", reconnaît-elle.

Car le métier d'agriculteur est très prenant, et ce n'est pas Eliane Quaak, à la tête du Civam de Valençay, organisateur de l'événement, qui dira le contraire. Elle dirige une exploitation bio de volailles et de safran : "Ce n'est pas un travail à 35h par semaine, on passe beaucoup de temps sur nos exploitations, car on a beaucoup de casquettes : il n'y a pas que la culture et l'élevage, il y a aussi toute la partie administrative qui est une charge importante." Elle veut aussi montrer que, si le métier est difficile, il s'est modernisé avec la nouvelle génération d'exploitants : "L'agriculture d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 50 ou 60 ans. Nous aussi on a envie d'avoir une vie de famille, de sortir, d'avoir des week-end ou des vacances, on n'est pas 365 jours par an sur notre exploitation. L'agriculture, ce n'est pas de l'esclavagisme !", s'exclame-t-elle. Mais elle reconnaît que c'est avant tout un métier qui demande de la passion : "On a une vie à côté, même si elle est en rapport avec notre métier, car c'est un métier qu'on ne peut pas faire par obligation. Si on n'a pas un minimum de passion, ce n'est pas la peine de se lancer dans l'agriculture."