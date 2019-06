Un job dating autour du ping pong pour rebondir et trouver un emploi

Jeu, set et recrutement. C'était le mot d'ordre au parc des sports de Beaublanc à Limoges ce jeudi. Alors que l'emploi salarié est en forte hausse depuis le début de l'année en France (93.000 postes en plus selon l'INSEE), une manifestation autour de la petite balle blanche était organisée.

Limoges, France

Pôle Emploi a organisé une drôle de rencontre entre recruteurs et demandeurs d'emploi ce jeudi à Beaublanc. Une réunion autour de tables de ping pong. Objectif : casser les codes et détendre l'atmosphère avec des chômeurs parfois stressés. Le sport est également une valeur de plus en plus prônée au cours des entretiens d'embauche. Au total, 23 employeurs et environ 150 personnes au chômage ont participé à l'opération.