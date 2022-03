Un job dating et 80 CDI à pourvoir à Safran Seats à Issoudun

Un job dating est organisé le 10 mars 2022 sur le site de Safran Seats à Issoudun. Après avoir subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire sur le secteur aéronautique, l'un des leaders des sièges pour avions voit son activité redécoller. 80 postes sont à pourvoir sur le site Indrien. Il s'agit pour Safran Seats de conceptualiser et tester les modèles imaginés pendant la crise sanitaire, puis les mettre en fabrication.

Safran Seats vise le retour à sa croissance d'avant crise dès l'an prochain

C'est peu dire que Safran Seats a connu des turbulences. "Notre chiffre d'affaires a chuté de 65% entre 2019 et 2021. Et là, on se prépare à faire le chemin inverse, donc entre 2021 et 2023, donc repartir avec une croissance de 65 %, à retrouver dès 2023 notre croissance d'avant crise" explique Frédéric Rascouailles, le directeur général de Safran Seats à Issoudun. En effet, pendant plus d'un an et demi les investissements ont été fortement ralentis dans le secteur, il y a désormais un effet de rattrapage selon lui. Cette embellie se concrétise par un carnet de commande plein jusqu'en 2024. L'entreprise est l'une des plus importantes de son secteur, elle produit des sièges pour les vols régionaux, moyens et long courriers. Elle fournit notamment Air France ou Emirates.

80 postes à pourvoir en 2022

Safran Seats a aussi mis à profit la crise sanitaire pour développer et imaginer les sièges de demain. Il faut désormais les rendre concrets, les conceptualiser, les crash-tester, et c'est sur ces postes de conception que Safran Seats recrute. "Aujourd'hui on est dans cette phase où l'on monte en charge" explique le directeur général. 80 postes sont à pourvoir en CDI : ingénieurs, techniciens ou avec un profils de commercial. "Il s'agit de métiers sur toutes les phases en amont de la fabrication d'un siège. Tout ce qui est conception, sur toute la partie calculs et simulation, sur la partie achats et chaîne logistique" détaille Charlotte Robert. La DRH du site Issoldunois précise par ailleurs que 60% de ces postes concernent des cadres, 40% des non cadres.

Charlotte Robert, DRH du site d'Issoudun. Copier

Safran Seats recherche des ingénieurs et des techniciens

L'un des secteurs le plus en demande de l'entreprise, c'est le bureau d'études. Brice Lebègue le dirige, il est tout particulièrement en recherche de "techniciens qui vont avoir une valeur ajoutée. Il s'agit principalement de la conception de systèmes mécaniques complexes ou bien en intégration de systèmes électriques. On cherche également des ingénieurs conception et des postes sur la partie gestion de projet et des certificateurs".

Pour trouver ses futurs salariés, l'entreprise organise un job dating le 10 mars prochain au matin. Les candidats pourront échanger sur leurs profils mais aussi découvrir l'entreprise et notamment la visiter. Il faut pour cela s'inscrire en amont en fournissant son C.V et sa pièce d'identité.

Informations pratiques sur le job dating du 10 mars