Un job dating organisé à Dijon pour les ex-salariés de CEAT

C'est avec leur CV que 160 salariés de CEAT se sont présentés ce jeudi matin à la Maison des Entreprises de Dijon. C'est là que l'UIMM, l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie, organisait un job dating consacrés à tous les anciens de l'entreprise de Longvic mise en liquidation judiciaire cet été.

Faire "matcher" les besoins de recrutement des entreprises et la recherche d'emploi des anciens salariés de CEAT

Élodie Nguyen, responsable des recrutements et des groupements d'employeurs et Industries explique que cette journée avait un double objectif. "On a voulu organiser cette journée pour les aider à rebondir plus facilement et notamment avec le GIEC Industries, on avait deux salariés qui étaient en alternance chez eux et c'était important qu'on puisse les aider à retrouver une entreprise. Et nos entreprises industrielles ont aussi beaucoup de besoins en recrutement. On voulait faire matcher les deux."

En attendant le résultat de cette séance de recrutement organisée très rapidement par l'UIMM, on peut parler de réussite au moins de la fréquentation. Avec une quinzaine d'entreprises présentes et de nombreux salariés ayant fait le déplacement, Véronique Guyon, la déléguée générale de l'UIMM de Côte-d'Or était plutôt satisfaite.

***"*Plus de 160 personnes sur 210, c'est très important. C'était pour certaines d'entre elles, la première fois qu'elles se retrouvaient depuis la fermeture du site. Dans notre cœur de métier déjà, on doit accompagner les entreprises qui ont des problématiques de reclassement et surtout celles qui licencient des gens, c'est une obligation juridique. En revanche, de l'autre côté, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Ceci dit, on a tellement de besoins de recrutement énormes que cette initiative nous est venue naturellement . Des entreprises ont répondu favorablement. Donc le fait de les mettre en contact directement et puis aussi avec la présence de Pôle emploi et du cabinet de reclassement, parce que les gens sont dans une situation d'attente, peut être parfois d'angoisse, ça les rassure en quelque sorte." explique Véronique Guyon.

Un sentiment mitigé pour les ex salariés de CEAT

Ce sont principalement des métiers techniques en mécanique, chaudronnerie, chaîne de montage, etc.. qui sont proposés aux anciens salariés de CEAR, ce qui ne correspond pas forcément à l'activité qu'ils avaient auparavant. Mais pour Christopher, 37 ans, c'est l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. "Ça ne me rassure pas forcément parce que les compétences demandées, ne font pas spécialement partie de mon expérience. Cela donne un petit coup au moral. Mais il ne faut pas se laisser abattre et je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir rebondir et de voir autre chose." reconnait Christopher qui pense à une reconversion.

Même sentiment pour Abdelaziz, qui a 40 ans et qui a passé 19 années chez CEAT. Ce job dating lui a fait découvrir qu'il y une grande demande au niveau des industriels qui souffre d'un très grand manque de main d'œuvre. Mais si tous les employés se disent heureux dans l'ensemble que l'on ouvre cette porte. Certains regrettent tout de même que cela arrive un peu vite en pleines démarches administratives et alors qu'ils n'ont pas encore reçu leur solde de tout compte de la part de leur anciens employeur.

