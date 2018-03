Creuse, France

Après une première édition mi-janvier à Bessines sur Gartempe (Haute-Vienne), la cellule de reclassement des ex-salariés de GMS organisait ce mardi après-midi un job dating à Guéret. Une cinquantaine d'entre eux y participaient face à une vingtaine d'entreprises, creusoises pour la plupart.

Créer une dynamique pour les ex-salariés de GMS

Le but de cette opération : mettre en relation les employés licenciés en octobre dernier avec des entreprises recruteuses, et créer pour une dynamique car, à plus de 50 ans, une grande partie d'entre eux ont mis beaucoup de temps à passer le choc de la perte d'emploi et à se lancer dans des démarches de recherche d'emploi ou de reconversion.

Face à eux, les entreprises sont également dans une double dynamique : faire face à des besoins de recrutement, mais aussi s'insérer dans une démarche sociale et de territoire en permettant à certains des ex-GMS de retrouver un emploi en Creuse.

A ce jour, sur les 137 salariés suivis par le cellule de reclassement, 19 ont retrouvé un emploi (dont seulement 6 en CDI) et 29 suivent des formations professionnelles.