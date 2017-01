Un job dating pour recruter 400 intérimaires à PSA Rennes

PSA recrute 400 agents de fabrication en intérim pour son usine de La Janais à Rennes. Pour sélectionner les candidats, deux job dating sont organisés avec Pôle Emploi. Le premier ce mardi, le second le 9 février. Explications de Luc Codet, directeur de Pôle Emploi Rennes Sud, invité de France Bleu.

Pour son usine de La Janais à Rennes, PSA recrute dans les prochaines semaines 400 agents de fabrication. Il s'agit d'emplois en intérim de longue durée soit de six à dix-huit mois. Deux job dating sont organisés par Pôle Emploi pour mettre en relation les candidats et les agences d'intérimaires, le premier ce mardi 31 janvier, le second le 9 février prochain. Cela se passe dans les locaux de Rennes Métropole sous la houlette de Pôle Emploi.

Une bonne nouvelle pour l'emploi dans le bassin rennais

"400 emplois, c'est énorme", confirme Luc Codet, directeur de Pôle Emploi Rennes Sud sur l'antenne de France Bleu Armorique. "C'est une très bonne nouvelle pour l'emploi dans le bassin rennais". Luc Codet qui explique que les entretiens vont durer 10 minutes environ "pour évaluer la motivation des candidats et leur capacité à travailler en ligne". Plusieurs centaines de CV ont été envoyés en amont de ce premier job dating et 210 ont déjà été retenus. "Il faut avoir rendez-vous ce mardi pour être reçu" explique le directeur de Pôle Emploi Rennes Sud. Mais comme il reste des postes, une seconde chance est proposée aux candidats le 9 février prochain. "Pour candidater, comme la première fois, il faut envoyer par mail ou par courrier son CV à Pôle Emploi" explique Luc Codet.

Des postes en intérim qui donnent lieu à une qualification

Les personnes retenues pour ces 400 postes d'intérim à PSA La Janais seront d'abord formées plus ou moins longtemps selon leur expérience. "C'est un vrai tremplin" confit Luc Codet, avec à la sortie "une qualification professionnelle en métallurgie pour les salariés embauchés".

L'interview en intégralité de Luc Codet directeur de Pôle Emploi Rennes Sud: