Un job dating spécial pour le chantier de la ligne Tram’bus T2 à Nîmes

En partenariat avec les centres sociaux Jean Paulhan et André Malraux, la Mission locale jeunes de Nîmes Métropole et divers acteurs du monde de l’emploi, l’Agglomération Nîmes Métropole organise la semaine prochaine un job dating dans les quartiers Mas de Mingue et Chemin-Bas d’Avignon, à Nîmes. Il aura lieu les lundi 29 et mardi 30 mars. La démarche s’inscrit "dans les engagements pris par Nîmes Métropole de réserver une partie des emplois du chantier de la T2 aux habitants éloignés de l'emploi des quartiers concernés".

Une dizaine d'emplois la première année

Quels sont les profils recherchés ? Ouvriers routiers maçons, coffreurs-bancheurs, ouvriers paysagistes, mais aussi du gardiennage, de l'entretien, de l'administratif. Nîmes Métropole précise même que d’autres profils peuvent émerger au fil du chantier en fonction de leurs besoins.

Au total, les travaux de la T2 vont générer des emplois d’insertion sur les 12 premiers mois, de juin 2021 à décembre 2022, dans les domaines du BTP : bâtiments et travaux publics, voirie, réseaux, génie civil, aménagements urbains, démolitions, espaces verts. Ces postes sont destinés à des emplois d’insertion, Nîmes Métropole étant tenue, dans le cadre de ses marchés publics, de réserver une partie des heures de travail liées aux chantiers de la ligne T2 à des personnes éloignées de l’emploi dans les quartiers Chemin-Bas d’Avignon et Mas de Mingue, à Nîmes.

"Les deux collectivités sont fortement engagées dans les programmes de requalification urbaine des quartiers Pissevin-Valdegour, Chemin-Bas d’Avignon et Mas de Mingue. Les travaux de BTP importants à venir sur les dix prochaines années vont favoriser la mise en place d’actions fortes et visibles au sein de ces quartiers, bientôt traversés par le Tram’bus, pour toucher un public en demande et concerné par l’insertion" indique Jean-Marc Campello, vice-président de Nîmes Métropole, délégué aux mobilités et infrastructures, également conseiller municipal de la Ville de Nîmes (communiqué)

Une initiative saluée par Eddy Valadier, vice-président de Nîmes Métropole, délégué à la formation et à l’insertion, qui rappelle que les objectifs de cette campagne sont multiples : "Il s’agit de toucher un large public de candidats intéressés par l’intégration dans un parcours d’insertion professionnelle, de faire découvrir les métiers des travaux publics et de présenter les capacités de recrutement du chantier de Tram’bus T2."

Où et quand ?

Lundi 29 mars, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, au centre socio-culturel et sportif Jean Paulhan (72, avenue Mgr Claverie, 30000 Nîmes – Contact : 04.30.06.77.44)

Mardi 30/03, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, au Centre socio-culturel et sportif André Malraux (2, avenue de Lattre de Tassigny, 30000 Nîmes – Contact : 04.30.06.77.15)

Pour qui ?

Demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an à Pôle Emploi

Allocataires du RSA et de l’Allocation de Solidarité Spécifique

Travailleurs handicapés relevant du milieu ordinaire de travail

Jeunes de moins de 26 ans sans qualification et/ou personnes sans expérience

Seniors et personnes en difficulté sur avis motivé de Pôle Emploi, de la mission locale ou de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

Comment participer ?

Merci de prendre rendez-vous en amont auprès des centres socio-culturel et sportif (numéros ci-dessus) ou auprès de la Mission locale jeunes Nîmes au 04.66.76.38.00. Il est également possible de s’y rendre sans rendez-vous, accompagné d’un CV si possible.

Les relais insertion mobilisés

Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ BTP)

Mission locale Jeunes

ID’EES Intérim

Airelles intérim

Relais d’insertion municipaux (RIM) des centres sociaux de Mas de Mingue et Chemin-Bas d’Avignon

Fondation Face Gard

Ecole régionale de la Deuxième Chance (ER2C)

Le tracé de ce deuxième tronçon de la ligne T2 et son chantier vont de la gare centrale Feuchères à la SMAC Paloma. Il passe par les quartiers Chemin-Bas d’Avignon (avenue Bir Hakeim, rues Jean-Moulin et Felix-Éboué, Pont de Justice) et Mas de Mingue (Route de Courbessac).