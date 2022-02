Un job dating "un jeune, une solution" mercredi à Nîmes

Depuis le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution » en juillet 2020, plus de 3 millions de jeunes ont trouvé leur solution, selon les chiffres communiqués par le Ministère du Travail. Dans la continuité de ce plan, le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion organise des journées de jobs dating. Le concept est maintenant largement popularisé, il consiste en une succession d’entretiens rapides d’une durée moyenne de 10 minutes. Une session est organisée ce mercredi à Nîmes. "Le jeune complète son profil, dépose son CV et peut participer à des jobs dating, en présentiel ou à distance, près de chez lui, indique la Préfecture du Gard. Il peut postuler aux offres directement sur la plateforme et planifier ses entretiens."

Infos pratiques

Rendez-vous mercredi de 9H00 à 17h00

A l’Hôtel C Suites – Parc Hôtelier Ville Active, 152, Rue Claude Nicolas Ledoux, à Nîmes

Inscriptions obligatoires en cliquant sur ce lien.