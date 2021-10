Un jury du nez mis en place par Suez pour son centre de traitement des déchets de Retzwiller

Le groupe Suez invite ce samedi les riverains et les gens intéressés par le sujet à visiter son installation de stockage de déchets non dangereux à Retzwiller-Wolfersdorf (Haut-Rhin). Suez annonce mettre en place un jury du nez pour limiter les nuisances des riverains.

Le groupe Suez invite ce samedi les riverains et les gens intéressés par le sujet à visiter son installation de stockage de déchets non dangereux à Retzwiller-Wolfersdorf dans le Sundgau. Un site qui enfouit chaque année environ 70 000 tonnes de déchets provenant d’industriels.

Cette installation classée pour la protection de l’environnement est gérée par le groupe SUEZ . Elle permet de traiter les déchets des entreprises qui ont déjà fait l’objet d’un tri à la source. C’est le seul site de ce type dans le Haut Rhin. Tous les déchets proviennent du département. Il en arrive 250 à 600 tonnes par jour . Les déchets sont stockés dans des casiers creusés dans la marne.

Un dialogue parfois difficile avec les riverains

En 2018, l’affaire avait été largement médiatisée, les riverains s’étaient regroupés pour dénoncer les nuisances olfactives de ce centre d’enfouissement technique de Retzwiller. La mauvaise météo du printemps avant entraîné des retards dans le creusement d’un casier et les déchets dégageaient un très forte odeur. Ce type de dysfonctionnement ne se reproduira plus assure l’exploitant, qui entend par ailleurs mettre en place un jury du nez , avec les riverains pour bénéficier d’un système d’alerte efficace.

Un jury du nez

Le groupe Suez, va former les riverains volontaires afin de mieux reconnaître les différents types d'odeur. Les candidats pourront faire partie d'un jury du nez qui servira de lanceur d'alerte lorsque le site dégagera des odeurs jugées nauséabondes. Ces remontées d'information permettront un traitement plus rapide des anomalies constatées et de limiter la gêne pour les riverains

Pour découvrir ce samedi ce lieu de stockage de déchets, il est encore possible de s’inscrire via internet sur le site portes ouvertes Suez Retzwiller-Wolfersdorf et il faut ensuite choisir son créneau horaire.

