Un jury populaire attribue les HLM à Salon de Provence avec succès depuis trois ans

Ce mercredi, le gouvernement présente son plan logement. L'objectif est d'avoir plus de mobilité dans le parc social avec la mise en place tous les six ans d'un réexamen de la situation des locataires HLM. A Salon de Provence, c'est un jury populaire qui désigne les demandeurs prioritaires depuis trois ans. Une solution pour plus d'équité et moins de favoritisme qui réjouit le maire comme les habitants.

Pas de favoritisme ou de clientélisme : les dossiers sont anonymes

A Salon de Provence, il y a 2 300 demandeurs de logement et seulement 400 logements sont libérés chaque année. Pour éviter tout favoritisme ou clientélisme, le maire Nicolas Isnard a mis en place il y a trois ans un jury composé de 12 citoyens. Une fois par mois, les douze membres du jury se réunissent pour attribuer les logements sociaux disponible. Un jury composé de retraités, de présidents d'associations, d'une infirmière ou encore d'une éducatrice spécialisée.

Sur le papier, l'attribution du logement ne se fait pas à la tête du client ou grâce à des pots de vin car les dossiers sont anonymes. Le jury choisit en fonction d'abord de la situation financière, de l'état de santé puis par exemple de la proximité entre le logement et le lieu de travail. C'est ensuite la commission d'attribution qui a le dernier mot et choisit de valider ou non la décision du jury citoyen.

Ce n'est pas la peine d'amener des fleurs au maire ou d'adhérer à un parti politique pour accéder à un logement - Nicolas Isnard, maire de Salon de Provence.

Ce système de jury populaire,Kenza le découvre avec enthousiasme. Elle arrive de Normandie et vient déposer sa demande de logement "J'ai été étonnée en apprenant ça. C'est très bien si ce sont des gens lambdas qui attribuent les logements. Il y a dix ans, dans ma Normandie je sais que certains en connaissant le maire avait un appartement plus facilement. Au lieu d'avoir 1 an d'attente ils ont eu 2-3 mois." Joel lui a attendu 6 ans avant d'avoir enfin son appartement: "J'étais sans-abri et en invalidité et malgré tout je n'avais pas de logement. Il y en a certainement qui sont passés avant moi. C'est le service du logement de la mairie de Salon de Provence qui a défendu mon dossier lors de la commission."

Pour le maire Nicolas Isnard ce système permet d'éviter les abus*_:* "Maintenant les gens comprennent que le clientélisme c'est fini ce n'est pas la peine d'amener des fleurs au maire ou d'adhérer à un parti politique pour accéder à un logement. On l'a quand on doit l'avoir aux yeux d'un jury qui est complètement indépendant."_ Dans les Bouches du Rhône il y a au total 160 000 logements sociaux et 76 500 dossiers sont toujours en attente.