Un jus de pomme créé par les consommateurs redonne de l'espoir aux producteurs alsaciens

Le premier jus de pomme créé par les consommateurs va sortir ce jeudi 28 avril dans les supermarchés. Après le succès du lait "C'est qui le patron?!", des producteurs alsaciens ont voulu lancer la même chose avec le jus de pomme. Un projet qui redonne de l'espoir aux consommateurs et producteurs.

A partir de ce jeudi 28 mai, vous pourrez trouver dans certains supermarché, un jus de pomme créé par les consommateurs. Impliquer les consommateurs dans l'élaboration de produits alimentaires, c'est l'idée de Nicolas Chabanne et de sa marque "C'est qui le patron ?! La marque du consommateur", une enseigne qui commercialise des produits en les soumettant d'abord au vote des internautes. Le projet a commencé avec les briques de lait en octobre dernier, désormais des jus de pommes et des pizzas vont être commercialisés.

Une aubaine pour les producteurs alsaciens

Après le succès de la brique de lait, certains producteurs alsaciens ont voulu faire la même expérience avec le jus de pomme. Thimotée Rothergerber, producteur de pommes à Trenheim : "On a besoin de remettre le lien entre le consommateur et le producteur c'est à dire pour que le consommateur se rende compte que derrière le produit en magasin, il y a des gens qui en vivent. " Ce jus de fruit est une aubaine pour les producteurs alsaciens, qui sont pour la plupart en difficulté. Daniel Dettling est président de l'Association Production fruitière intégrée d'Alsace et producteur à Westhoffen : "On est en difficulté parce que nos charges augmentent. Les années sont difficiles, l'année dernière on avait des excès d'eau cette année on parle plutôt de sécheresse et de gel aussi."

"En général, ces pommes partent autour de 8 centimes le kilo. Dans cette démarche éco-responsable et finalement solidaire, le consommateur est prêt à payer 19 centimes le kilo. Daniel Dettling, producteur à Westhoffen.

Pour faire ce jus, les producteurs ont déjà tout sous la main. Ils utilisent les pommes qui ne peuvent pas être vendues sur les étals à cause de quelques défauts, explique Daniel Dettling : "Elles ne sont pas jolies, elles ont un défaut d'aspect. Ces pommes sont écartées du circuit et finissent à la poubelle. L'idée c'est d'en faire un jus de pomme qui participe à l'équilibre financier de nos producteurs." Justement ce sont les consommateurs qui décide des conditions de production du jus de pomme et du prix, grâce à cela ces pommes sont revalorisées : "En général, elles partent autour de 8 centimes le kilo. Dans cette démarche éco-responsable et finalement solidaire, le consommateur est prêt à payer 19 centimes le kilo." Les consommateurs ont aussi voté pour un pur jus de pomme non filtré: un jus 100% naturel : pas de sucre ajouté ou d'acidifiants. 200 000 personnes ont participé au questionnaire qui a servi de base pour le cahier des charges. Un jus de pomme alsacien à 100% : une vingtaine de producteurs alsaciens participent et les briques sont conditionnées dans l'usine Jus de Fruits d'Alsace de Sarre-Union.