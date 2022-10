Paris : un kit alimentaire de survie distribué aux étudiants

Parmi les denrées proposées un bouteille de lait, une boite de thon, des plats préparés facilement transportables mais aussi des bons d'achats de produits frais ou des codes promos sur des paniers anti-gaspi. Le tout avec un leitmotiv : sensibiliser les étudiants au fait de bien manger, de manière équilibrée.

Ce kit alimentaire de survie a été imaginé par Nathalie Hutter-Lardeau. "Depuis plusieurs années, je me préoccupe de la santé des étudiants. L'équilibre alimentaire est essentiel pour bien étudier" explique la nutritionniste.

Car avec une précarité impactant de plus en plus d'étudiants, la problématique première est de simplement manger. Les enjeux d'équilibre alimentaire, eux, sont lointains.

Un kit complet et ludique

Avec son collectif Evidence Santé, Nathalie Hutter-Lardeau est allée démarcher plusieurs partenaires pour concocter le kit le plus complet possible.

Le livre "1 repas 1 euro" de Marina Sba a également été intégré au kit. L'ouvrage donne plusieurs recettes équilibrée sans mettre en péril le budget.

Les kits vont être distribués aux étudiants par l'association Cop'1 - Solidarités Étudiantes dont le président Benjamin Flohic souligne l'importance de bien manger. "Ce n'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on doit privilégier la malbouffe. Il est important pour nous de proposer des cours de cuisine, de proposer des recettes en fonction des denrées qui sont proposées et c'est ce qu'on fait avec ce kit là."

En 2020, 43% des étudiants ont fait appel à l'aide alimentaire pour accéder à une nourriture en quantité et qualité suffisante. D'après une étude de l'UNEF, les étudiants devront débourser cette année entre dix et quatorze euros de plus chaque mois dans leurs dépenses courantes.

L'association va distribuer plus de 1000 kits alimentaires de survie durant tout le mois d'octobre. Pour en bénéficier il faut être étudiant ou avoir moins de 26 ans et s'inscrire sur le site https://cop1.fr/