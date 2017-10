Le Médoc obtiendra le label parc naturel régional "fin 2018 ou début 2019"

Le ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a officialisé ce jeudi la mise en place d'un parc naturel régional dans le Médoc. Pour Henri Sabarot, président du Syndicat Mixte du Pays Médoc, ce label est un véritable atout.

Les plages, la forêt, les vignes, l'estuaire de la Gironde, autant d’éléments qui font que le Médoc, territoire de la Gironde, va obtenir le label "Parc Naturel Régional" (PNR). L'enquête publique sur ce parc est encore en cours. L'avis des membres de la société civile, des citoyens et des associations, sera connu le 3 novembre. Ce projet doit réellement être officialisé "fin 2018 ou début 2019" selon le président du syndicat Mixte du Pays Médoc, Henri Sabarot, l'un des porteur du projet depuis presque 10 ans. Il estime que le label parc naturel régional amènera une "plus-value" au territoire. Entretien.

France Bleu Gironde : Qu'est ce que le label "parc naturel régional" ?

Henri Sabarot : Ce label est un signe de qualité et de reconnaissance par l'Etat et c'est aussi un outil de gouvernance. Le syndicat mixte du Pays-Médoc va disparaître au profit du syndicat mixte gestionnaire du PNR. Le syndicat mixte du Pays Médoc porte ce projet financé en grande partie par la région Nouvelle-Aquitaine. On ne rajoute pas de couche au mille-feuilles : toutes les collectivités territoriales gardent leurs compétences. Le Pays-Médoc se pose en fédérateur et coordonne les actions des collectivités. C'est aussi un gage de facilité pour aller demander des financements d'Etat ou européens.

Pourquoi le Médoc est-il choisi ?

Ce sont ses caractéristiques géographiques qui ont motivé ce classement. L'Etat reconnait la forte valeur de son patrimoine et de ses paysages. Le Médoc vient rejoindre des territoires de grande qualité que ce soit le golfe du Morbihan ou encore la Camargue. Cela permet de mettre en place un projet de développement durable véritable : environnemental mais aussi social et économique.

Qu’est-ce que ce label apporte concrètement ?

Cela peut être un vecteur de développement économique. Que ce soit en matière agricole, forestière, touristique, industrielle. Donc cela va permettre de développer certaines filières. Par exemple, l’élevage extensif (agneau de pré salé) est très présent sur le nord du Médoc et avoir de la viande labellisée qui est élevée sur un territoire "parc naturel régional" est un gage de qualité qui peut permettre d'augmenter les ventes. Le label PNR est synonyme de qualité mais aussi de bien vivre parce que dans le même temps nous avons aussi des programmes avancés de politique sociale notamment, la précarité énergétique ou encore les transports déclinés dans une charte PNR à respecter. En fait, ce label représente toute une stratégie de bien vivre et de développement qui se veut harmonieux.