Un label pour les commerçants et les artisans écolo d'Avignon

Des commerçants et des artisans écologistes, c'est l'objectif que se sont fixé la mairie d'Avignon, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ils lancent un label "éco-défis".

La signature de la convention entre la mairie, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Avignon, France

Pour pousser les commerçants et les artisans d'Avignon à être plus respectueux de l'environnement, la mairie d'Avignon, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur lancent une opération "éco-défis".

Il s'agit de lancer des défis aux commerçants et aux artisans de la ville. Chaque défi relevé rapporte un certain nombre d'étoiles. Ainsi, faire le tri sélectif rapporte cinq étoiles, éteindre sa vitrine la nuit ou utiliser des modes de transport non-polluants en rapporte quatre, limiter le gaspillage alimentaire en rapporte une...

Au bout de 13 étoiles récoltées, le commerçant ou l'artisan peut prétendre au label. "Nous allons commencer par démarcher les commerçants et les artisans, explique Isabelle Calzia, conseillère entreprise au développement durable à la Chambre de commerce et d'industrie. Nous allons d'abord faire un état des lieux des actions déjà existantes, puis les aider à mettre en place de nouvelles choses".

Un jury se réunira ensuite pour décider quels commerçants et artisans labelliser. Les commerces récompensés pourront ainsi communiquer sur leur label. La mairie, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur feront aussi de la publicité aux commerçants et aux artisans labellisés.

Un courrier sera prochainement envoyé aux commerçants et aux artisans de la ville pour leur proposer de participer à l'opération. l'objectif affiché est de réussir à convaincre et labelliser une cinquantaine de commerces.