Un laboratoire à Nîmes pour sensibiliser les chefs d'entreprises aux cyberattaques

Les hôpitaux, les entreprises, les mairies. Ils sont de plus en plus nombreux à être victimes de cyberattaques. Une menace omniprésente pour les patrons et qui s'est encore développée depuis la pandémie et l'essor du télétravail. Le risque a été multiplié par quatre l'année dernière. Pour lutter contre ce fléau, un nouvel outil a été inauguré à Nîmes ce mercredi : Labocyberform, un laboratoire dédié à la sensibilisation des chefs d'entreprises, mis en place par le réseau des "référents cybermenaces", rattaché à la Direction Centrale de la Police Judiciaire.

Cinq citoyens bénévoles pour accompagner les chefs d'entreprise

Dans la petite salle, les murs sont recouverts d'ordinateurs. Une dizaine de chefs d'entreprises écoutent avec attention les conseils prodigués. "Si mon entreprise est cryptée ou quoi que ce soit, ce sera un gros problème, confie Pascal Castanet, vice-président de l'ordre des experts comptable, présent dans le groupe. On en a conscience parce qu'on est régulièrement appelé par des experts comptables qui en sont victimes, c'est deux semaines à l'arrêt à chaque fois." Pour éviter ça, il faut prévenir, anticiper et alerter sur les risques. C'est justement le but de ce laboratoire, qui tourne grâce à l'engagement de cinq référents citoyens bénévoles. Le réseau des référents cybermenaces a été créé en France en mars 2018, 7.000 entreprises ont été sensibilisées depuis.

Ce que j'ai vécu, je ne veux plus jamais le revivre - un chef d'entreprise victime d'une cyberattaque

Si l'attaque survient, l'équipe de bénévoles est là pour accompagner les chefs d'entreprise et faire le lien avec les autorités judiciaires. Stéphane Teisson, gérant d'une société de droits audiovisuels, a pu en bénéficier récemment. Il a été victime d'un piratage en octobre dernier. "Tous les ordinateurs étaient éteints avec sur les imprimantes un mot : 'on a récupéré vos données, maintenant c'est six bitcoins, donc 60 000 euros, pour les récupérer'. Pas d'accès aux clients, pas d'accès aux commandes, aucun accès, tout est bloqué. Ca a été la croix et la bannière, beaucoup d'énergie, des nuits blanches." Le chef d'entreprise a perdu 30% de ses effectifs à ce moment là. Neuf mois après, il a décidé de jeter l'éponge. "Ce que j'ai vécu, je ne veux plus jamais le revivre".

Pour prévenir le risques, les conseils sont multiples. Youness l'un des référents bénévoles en partage notamment un : "je pars de l'entreprise, je pars avec ma sauvegarde dans la poche. Selon l'activité, on peut définir des sauvegardes toutes les quinze minutes, toutes les minutes, en fonction du risque de l'activité."