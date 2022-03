Un Landais accueille neuf Ukrainiens dans sa maison de vacances à Capbreton

"Il y a neuf personnes dans la maison de famille de mon père et de mon oncle", raconte Kevin. Cet architecte landais a mis à disposition la maison de vacances familiale pour plusieurs Ukrainiens qui ont fui leur pays au début des bombardements. En coordination avec les services de la ville, il joue le rôle de parrain pour faciliter le quotidien et les démarches administratives de ces réfugiés.

Je ne suis pas une nounou

Depuis plusieurs jours, plusieurs familles vivent dans la maison familiale de la famille de Kevin sur la côte landaise. "Il y a une grand-mère, un couple et deux enfants d'un côté, puis deux jeunes couples entre 16 et 19 ans, proche de la première famille". Dès le début de la guerre, ce Landais propose un pied-à-terre. "Ça s'est fait naturellement, comme dans notre entourage, nous avions des personnes d'origine ukrainienne, qui avait besoin d'accueillir des gens en dehors du pays en guerre. Et ayant une maison de vacances, on s'est dit que ça serait utile".

De l'autonomie

Le "parrain" n'est pas au quotidien avec les réfugiés. Le but étant de leur donner un peu de liberté dans cette période difficile. En revanche, Kevin est totalement disponible pour faciliter le quotidien de ces familles. "Ça consiste à les accueillir, remplir les documents pour le droit au séjour, pour aller à Bayonne changer les dollars en euros, les emmener faire des grosses courses, leur montrer l'environnement. Je ne suis pas une nounou. _On se contacte par message quand ils ont besoin de quelques choses_, pour une traduction… Ça demande un peu de temps, mais ça se gère dans un emploi du temps normal."

Une situation nouvelle pour ce Landais qui crée petit à petit, des liens particuliers avec ces familles. "Ils sont hyper accueillants, ils m'invitent tout le temps pour des repas, ils sont très reconnaissants. Il y a des liens qui se créent de manière naturelle, sans être forcé. Ils viennent d'Odessa, mais je ne pose pas trop de questions, _ils m'ont parlé de leur vie_, ils n'attendent qu'une chose, c'est de retourner dans leur ville, mais ils sont très pudiques. "

Pour s'aider, Kevin peut s'appuyer sur le Centre communal d'action sociale de Capbreton pour avoir des conseils. "Le rôle d'un parrain, c'est vraiment la personne référente de cette famille. Elle n'est pas forcément hébergeur. On enregistre toutes ces demandes et on mettra en corrélation offre et demande pour que les réfugiés puissent être logés le plus vite possible," Laurence Lanux, la directrice du CCAS de Capbreton. Pour aider les familles, un livret a été créé : "Il y a des conseils pour tout ce qui concerne la santé, avec les numéros a connaître, les endroits où s'alimenter, des adresses pour le loisir, les écoles", explique la directrice du Centre communal.

Le CCAS qui s'organise pour trouver des logements sur une durée plus importante. En effet, sur la côte, la problématique des logements saisonniers l'été se pose. Dans le cas de Kévin, une réunion de famille va permettre de prendre une décision pour cet été.