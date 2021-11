Un leader mondial de l'équipement agricole dévoile son nouveau siège XXL à Marigny-les-Usages

Bureaux, showroom ou encore centre de formation ... Pour son nouveau siège social en France, le groupe mondial d'équipement agricole Kverneland a vu les choses en grand. Inauguré ce 16 novembre, le site s'étend sur une surface de 72.210 m² et a coûté 13 millions d'euros.

"C'était important de rester basé sur le territoire orléanais", souligne Franck Adam, directeur de Kverneland Group France. "Nos racines sont ici, historiquement. Et nous voulions assurer une continuité de l'emploi local" pour les 45 salariés du nouveau site, après le déménagement de l'entreprise de Saint-Jean-de-Braye. Ce nouveau siège dispose aussi d'un centre de formation pour commerciaux et mécaniciens agricoles. "Nous accueillons entre 10 et 15 personnes pour les formations commerciales, et entre 9 et 12 stagiaires en formation technique", précise Franck Adam. Pour parfaire l'apprentissage, "nous disposons d'un champ de 4 hectares, pour pouvoir y diagnostiquer directement les machines. Parce que le faire en classe, c'est bien, mais les machines tombent réellement en panne dans les champs", souligne-t-il.

Le nouveau siège de Kverneland Group France dispose d'un champ de 4 hectares pour former les mécaniciens agricoles. © Radio France - Margot Turgy

L'installation du nouveau siège de Kverneland Group n'est pas seulement une étape importante pour l'entreprise. Le maire de Marigny-les-Usages, Philippe Beaumont, espère que cela favorisera le développement de sa commune. "C'est important pour nous, lorsqu'une entreprise s'installe, qu'elle fasse vivre nos commerces. Kverneland a noué un partenariat avec notre restaurant pour ses salariés", se réjouit l'élu. Même s'il tient à nuancer : "Que cela attire des gens, c'est très bien. Mais il ne faut pas non plus que cela se fasse n'importe comment."

Et ce développement industriel d'Orléans Charbonnière ne se fait pas sans protéger l'environnement, assurent par ailleurs industriels et élus. Luc Milliat, maire de Boigny-sur-Bionne et conseiller de la métropole d'Orléans au développement économique, explique : "Nous arrivons sur les derniers hectares de foncier disponibles sur la métropole. Et cela nous permet d'exiger des résultats, à la fois sur l'architecture mais aussi sur l'environnement. Avec ce site, la protection de la biodiversité a été assurée", promet-il, citant l'exemple "d'une zone du côté de Champillou, qui avait un fort intérêt au niveau de la biodiversité et qui a été contournée pour être conservée". Le nouveau siège de Kverneland Group France a par ailleurs reçu le label BREEAM, pour son respect des normes environnementales.