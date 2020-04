Un libraire marnais met en place un drive pour fournir des livres à ses clients

Marre de lire votre livre de chevet pour la cinquième fois depuis le début du confinement ? Un libraire marnais propose à ses clients de passer commande en ligne et de venir récupérer leur ouvrage en drive !

Ce ne sont pas des commerces "essentiels", les librairies sont fermées depuis le début du confinement. Les français, qui le peuvent, commandent des livres sur internet et les autres se désolent de ne plus rien avoir à lire. "De nombreuses personnes dans mon entourage sont en manque de livres, je me suis dis que c'était pareil pour mes clients", explique David Vergnault. Gérant d'une libraire à Vitry-Le-François (Marne), il a décidé de mettre en place un drive pour voler au secours de sa clientèle.

Commande par mail et par Facebook

Ses clients doivent demander un livre, par mail ou via la page Facebook du commerce. "Je me rends en librairie pour vérifier si j'ai l'ouvrage demandé. Si c'est le cas, je fixe un rendez-vous avec le client le jeudi après-midi et il vient récupérer sa commande", détaille le libraire. Confinement oblige, David Vergnault ne reçoit aucune livraison de nouveaux livres, il faut se contenter du stock disponible en magasin.

Paiement sans contact

Une fois le rendez-vous fixé, il suffit de se rendre devant la librairie et de payer, soit par chèque, soit par carte bleue avec le sans contact. "Dans tous les cas je suis équipé, gants, masques, gel hydroalcoolique : les clients n'ont rien à craindre", rassure le libraire.

Drive jusqu'à la réouverture

Ce dispositif sera opérationnel chaque jeudi jusqu'à la réouverture de cette librairie marnaise. "Quand le gouvernement nous a demandé de fermer, j'ai compris cette décision, le confinement c'est le confinement. Maintenant je pense qu'avec le respect des gestes barrières, les librairies peuvent ouvrir ponctuellement pour faire un drive. Pour le moment il n'est pas question d'accueillir du public car les librairies sont des endroits pour flâner, ce qu'on ne peut pas faire dans ce contexte", conclut David Vergnault.