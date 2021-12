Un lieu d'accueil et d'écoute ouvert pour les parents qui ont des soucis avec leurs enfants à Montpellier

La solution pour régler les soucis avec vos enfants ? Les pâtes au beurre. Non, pas le plat. Mais c'est le nom du nouveau lieu d'accueil collectif, gratuit, sans rendez-vous et anonyme pour les parents, ouvert en avril dernier à Montpellier. Quatre psychologues et co-fondatrices de l'association L'Appart accueillent les parents qui ont besoin de parler des problèmes qu'ils ont avec leurs enfants. Les parent sont accueillis, avec ou sans leurs enfants, dans une "cuisine." Il y a toujours deux personnes pour les recevoir. Estelle Trumeau, psychologue clinicienne est l'une d'entre elles. Elle explique : "Les parents arrivent, parfois une famille est déjà là. D'où l'intérêt d'avoir deux accueillants. L'idée c'est de pouvoir rassembler les parents autour de problématiques communes et de faire émerger la parole." Et comme les mots soignent parfois les maux, "on les aide à trouver en eux leurs propres ressources et leurs propres réponses pour les aider à surmonter des difficultés."

Estelle Trumeau, psychologue clinicienne qui accueille les parents à Montpellier. Copier

Réfléchir à des solutions ensemble

Ce lieu s'adresse "à tous les parents même si les enfants ont 40 ans" raconte Estelle Trumeau. "On parle de questionnement avec son enfant ou des difficultés qu'on rencontre à être maman ou papa." Les permanences durent deux heures , "pour prendre le temps de poser les choses, de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être améliorer dans le lien à son enfant" explique la psychologue. Mais elle avertit : "On n'est pas là, nous en tant que professionnelles, pour trouver des solutions à la place des parents." Il y a trois permanences de deux heures. Le lundi, c'est de 12 h à 14 h dans les locaux de l'association l'Appart au 20 rue du Grand-Saint-Jean, quartier Gambetta. D'autres permanences se tiennent à la Maison pour tous l'Ecoutaïre, au 67 rue des Razeteurs, quartier Saint-Martin. Le jeudi c'est de 16 h 30 à 18 h 30 et le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.