Un livre blanc des commerçants pour peser sur le futur de Cherbourg

Dans un livre blanc d’une vingtaine de pages, l’association locale des commerçants, l’UCC (Union Cherbourg Commerce) résume les plaintes et les propositions des commerçants de la ville. L’objectif: être entendus et consultés par les élus locaux.

Les représentants des commerçants de Cherbourg-en-Cotentin portent les doléances et les idées de leurs collègues à travers un livre blanc.

Depuis 18 mois, l’association des commerçants de Cherbourg-en-Cotentin (UCC) prend le pouls de ses adhérents à l’aide d’un questionnaire envoyé à plus de 150 commerces. 75 professionnels ont répondu à différentes questions concernant notamment leur situation post-covid et leurs craintes.

Malgré la crise, l'envie de continuer

Malgré la fermeture des commerces pendant la crise sanitaire et les conséquences du passe sanitaire sur les achats, aucun commerçant ne souhaite arrêter son activité ou déménager hors de la ville. « C’est plutôt une bonne nouvelle. Beaucoup de commerçants connaissent une reprise correcte, voire encourageante » s’enthousiasme Florence Kwiatek, présidente de l’association des commerçants.

Inquiétudes liées au bus nouvelle génération et au contournement ouest de la ville

Les commerçants sont soucieux concernant les deux projets d’aménagements de Cherbourg-en-Cotentin, prévus pour 2022 et 2024. Le bus nouvelle génération va provoquer des suppressions de places de parking, ce qui fait craindre aux commerçants une baisse de leur chiffre d'affaire, notamment pendant la période des travaux où il sera alors beaucoup plus difficile de circuler et de stationner.

Quant au contournement ouest de la ville, il représente une source d'inquiétude au motif qu'il détournera les consommateurs des commerces de proximité.

Des commerçants constructifs

Le livre blanc comprend aussi des propositions pour dynamiser le centre-ville et le commerce local. Une quarantaine d’idées ont été formulées telles que la construction de places de parking, l’installation de bornes WIFI, la distribution de bons d’achats pour inciter les habitants à consommer localement, la mise en place d’une livraison à domicile ou encore la création d’animations culturelles et culinaires pour les croisiéristes et touristes.

Le livre a été remis au maire, Benoît Arrivé. Il sera transmis également à l’Agglomération du Cotentin et à la Chambre de Commerce et d'Industrie dans les prochains jours. « Nous avons beaucoup d’idées pour valoriser l’économie de la ville, nous attendons maintenant d’être entendus par les élus » conclut Florence Kwiatek.