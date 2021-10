Un magasin 100% vegan a ouvert dans le Finistère

Un magasin 100% vegan a ouvert dans le sud Finistère au mois de juin. Après la saison touristique, GoodMarket espère convaincre aussi les Finistériens.

Il n'est pas que bio, que végétarien, mais aussi 100% vegan : une boutique spécialisée a ouvert en juin dans la galerie commerciale du centre Leclerc à Pleuven. "Ca a très bien marché pour l'ouverture en juin, en juillet et en aout", explique Jules Simon, fondateur et patron de GoodMarket,, "il y a eu aussi la fréquentation touristique qui a bien joué. Mais là depuis septembre, c'est bien calme. On attend un peu qu'il y ait de l'affichage, via du bouche-à-oreille aussi."

L'idée n'est pas née en Armorique, mais vient de beaucoup plus loin, un projet à deux avec sa compagne : "Nous sommes partis deux ans en Australie et nous avons eu l'idée là bas. Nous voulions revenir en Bretagne, je suis de Fouesnant à l'origine, et puis on voulait un local pas trop cher. On a trouvé celui-là et puis voilà on a investi 90.000 euros dedans. On voulait aussi une galerie pour profiter du passage".

Pour le moment, les clients sont des vegans convaincus ou des clients pour des courses de complément, "ce sont des clients qui viennent acheter parce qu'ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent. On reste pour le moment des courses de complément, ou des curieux. On ne veut pas être dans le clivant, surtout pas dans le jugement, montrer qu'on peut manger bien en étant végétarien etc. On veut le démocratiser en somme!"

Mais faut-il mettre plus cher pour manger vegan ? Oui, "nous sommes une épicerie fine aussi donc évidemment, les produits sont bio, c'est un coût un peu plus élevé. Ma compagne et moi par exemple, cuisinons bio et végétarien, et on s'en sort avec un petit budget. On essaie de prendre des produits français, voire locaux, et on essaie de mettre en avant des marques moins connues que celles qu'il y a à Naturalia ou Bio Coop".

Jules Simon est optimiste pour la suite, "à Pleuven, notre magasin pilote s'en sort bien, on réfléchira à élargir le champ d'action. Pourquoi pas à Nantes ou encore à Brest. On travaille aussi sur notre site en ligne, et sur pourquoi pas du click and collect."