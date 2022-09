La nouvelle éco : un opticien éco-responsable à Toulouse avec des lunettes en matières naturelles

Les cofondateurs d'"Origine" sont opticiens, Julien Grandchamp et Bastien Picot, partageaient jusqu'ici un magasin d'optique traditionnel à Toulouse mais leurs modèles de lunettes en bois et recyclés, fabriqués en France, avaient du succès. Avec la volonté d'aller vers plus de sobriété énergétique et de réduire leur empreinte carbone, ils ont ouvert un magasin éco-responsable, début juillet au 12 rue de Bayard à Toulouse.

L'eau pour tailler les verres, filtrée et recyclée

Julien Grandchamp explique qu'"un opticien consomme en moyenne de 20 à 30 litres d'eau pour tailler deux verres de lunettes sur une monture. L'eau souillée repart dans le circuit des eaux usées mais nous avons crée un système de filtration et de récupération de l'eau qui nous permet d'économiser 100 000 litres d'eau potable par an."

Des montures sont fabriquées en coquillages, en plastique repêché dans en méditerranée, en bois. L'origine des montures est française pour la majorité, certaines sont fabriquées en Italie. "Origine" travaille notamment avec "La Brique et la Violette", marque locale implantée à Eaunes, au sud de Toulouse. "On parcourt une vingtaine de kilomètres à l'aller et au retour à vélo électrique pour aller chercher les modèles chez eux", raconte Julien Grandchamp.

Chez "Origine", les plans de travail sont en bouchons de bouteilles recyclées et le magasin est approvisionné en énergies renouvelables. Les lunettes sont remboursées, classiquement, par la Sécurité sociale ou les mutuelles.