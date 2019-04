Un magasin de jeux sauvé grâce à une cagnotte à Clermont-l'Hérault

Clermont-l'Hérault, France

Les cagnottes en ligne permettent de réunir des sommes d'argent souvent pour des bonnes causes ou pour soutenir des projets à venir. À Clermont-l'Hérault, la cagnotte a sauvé un magasin de jeux de société. Cyril Privat, 30 ans, souffle enfin. En début d'année, son magasin Loedus, situé rue René-Gosse, a failli fermer ses portes.

"La solution de la dernière chance."

Ouvert depuis deux ans en plein centre-ville, sa boutique propose à la vente des dizaines de jeux de société modernes, ainsi qu'une ludothèque et un Escape Game (une salle de jeux d'évasion grandeur nature avec des énigmes à résoudre) avec trois histoires différentes Cependant, après la perte de son associé, c'est à la solidarité qu'il a décidé de s'en remettre. "Il y a plusieurs mois, j'ai eu des problèmes financiers qui m'ont mis dans une situation assez compliquée. Les clients sont venus me voir en me disant que si je mettais en place une cagnotte, ils étaient prêts à participer et à me soutenir. C'était la solution de dernière chance."

Très rapidement, les clients ont participé à cette cagnotte, soit en déposant de l'argent directement à la boutique, soit en cotisant sur la cagnotte en ligne sur internet. Et Cyril a pu régler ses dettes. Des dons de particuliers, mais aussi d'associations comme l'association des parents d'élèves de l'école Saint-Guillem à Clermont qui a aussi encouragé les parents à se tourner vers Cyril pour faire leurs achats.

Un lieu pour jouer, un lieu de vie et de rencontres

Au total, la cagnotte a permis de récolter 5.700 euros. Ce sauvetage fait également plaisir aux habitués. Loedus, le magasin de Cyril, ne fait pas que de la vente des jeux, il propose également de jouer sur place.

Plusieurs personnes se sont rencontrées là-bas. "Cela apporte de la vie dans le centre-ville, raconte Victor, un habitué. Regardez, j'ai 30 ans, je joue avec un collégien et une ancienne étudiante." Depuis, des groupes d'amis s'y retrouvent pour jouer comme l'explique Arthur, lycéen en terminale à Clermont-l'Hérault : "C'est ici que j'ai rencontré mes potes, je passe clairement plus de temps ici que chez moi. On vient tout le temps ici pour jouer... Et si ça disparaît qu'est ce que l'on fera ?"

Aujourd'hui, le commerce va beaucoup mieux. Cyril travaille déjà sur de nouveaux projets pour son Escape Game.