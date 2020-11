Un magasin de jouets de Pézenas lance un site, en construction depuis le premier confinement

Presque visionnaire, le gérant d'un magasin de jouets situé à Pézenas a anticipé le second confinement, instauré au moins jusqu'au 1er décembre 2020. Grégory Bonjean lance un site Internet sur lequel l'ensemble de ses produits sont référencés. Ses clients peuvent les consulter, passer commande et récupérer les colis au magasin.

Je souhaitais lancer un site Internet d'ici deux ou trois ans. L'épidémie a été un accélérateur - Grégory Bonjean, gérant du magasin Histoires de jouets.

Le projet s'est concrétisé suite au premier confinement. "Au printemps, beaucoup de clients m'envoyaient des messages sur les réseaux sociaux pour me demander des jouets pour des anniversaires ou pour occuper les enfants, raconte l'Héraultais en souriant. À ce moment-là, j'ai lancé un système de livraison à domicile et tout s'est accéléré. C'était compliqué d'expliquer les jeux par téléphone. Je me suis retrouvé à envoyer entre 500 et 600 photos pour leur montrer à quoi ressemblaient les produits."

"Je pense que tous les commerçants en viendront au site Internet" - Grégory Bonjean, gérant de la boutique piscénoise Histoires de jouets. Copier

Grégory Bonjean a alors l'idée de créer un site sur lequel ses clients pourraient consulter son catalogue, nourri de près de 5.000 références. L'offre reste bien différente de celle que l'on peut retrouver sur un site comme Amazon, un géant américain de vente en ligne. "La grosse différence, c'est que je serai là pour donner des conseils, explique le quadragénaire. Si les clients ont un doute, ils m'appellent et je les aiderai à choisir." Le gérant de la boutique ne compte pas pourtant rivaliser avec Amazon, qui propose des prix défiant toute concurrence : "L'idée, c'était surtout de proposer une alternative plus riche".

Sur Amazon, les clients se tournent vers des jouets médiatisés dans des pubs à la télévision, alors que ce sont loin d'être les meilleurs - Grégory Bonjean, gérant du magasin Histoires de jouets.

Avec la période de Noël, les mois de novembre et de décembre représentent entre 30 et 35% de son chiffre d'affaires annuel. Alors que les magasins de jouets, considérés comme des commerces non essentiels, doivent fermer pendant le confinement, Grégory Bonjean pense sauver les meubles. "Je ne crois pas que je ferai autant de ventes, tempère le Piscénois. Mais ça va me permettre de sortir de cet épisode sans vider la trésorerie."

Le site Internet devrait être prêt à la mi-novembre.

