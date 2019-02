Un magasin de Saint-Jean-de-Losne vend des produits alimentaires 70% moins cher que les commerces traditionnels

"Le panier du destockeur" c'est le nom d'un petit magasin de destockage alimentaire et d'hygiène qui a ouvert ses portes fin janvier à Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or) à 35 kilomètres au Sud de Dijon.

Une petite boutique bien tenue et un patron accueillant bienvenu au "Panier du destockeur" à Saint-Jean-de-Losne

Dans ses rayonnages Patrice Bonvallat propose une large gamme de produits jusqu'à 70% moins cher qu'ailleurs © Radio France - Thomas Nougaillon

Pour Patrice Bonvallat, 54 ans, le gérant du "panier du destockeur", il s'agit de lutter contre le gaspillage tout en aidant les plus démunis. Dans ce magasin les prix vont de 30 centimes à 3,50 euros maxi. Les produits sont vendus 70% moins cher que dans les magasins traditionnels. Le secret de Patrice Bonvallat ? Mettre sur le marché des denrées dont les dates limite d’utilisation optimale (DLUO) sont dépassées ou bien avec des dates limite de consommation (DLC) très courtes. Mais ces produits ne sont pas périmés et peuvent donc être consommés sans risques.

Le magasin de Patrice Bonvallat © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques uns des produits proposés © Radio France - Thomas Nougaillon

Les explications de Patrice Bonvallat. "Ici je vends de l'hygiène, je vends de la lessive, je vends des boissons, des pâtes, de la sauce tomate, des soupes, des plats cuisinés en bocaux, un peu de vin, un peu de bière" explique le quinquagénaire. Son commerce, ouvert depuis quinze jours, connaît le succès. "J'ai du monde, de plus en plus de monde, Facebook fait beaucoup parce que les gens partagent, ils viennent voir, ils jettent un oeil et en général ils reviennent" assure-t-il.

Patrice Bonvallat © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans cette petite échoppe les produits sont alignés sur de jolies étagères en pin. On se croirait dans l'une de ces nouvelles épiceries fines un peu "boboïsantes" de certains centre-villes. C'est un parti pris du gérant qui a décidé de ne pas empiler ses marchandises sur des palettes. Une manière également d'accueillir au mieux sa clientèle. Si tout le monde peut venir faire ses emplettes dans sa boutique, quelque soit ses revenus, la clientèle se compose surtout de gens en difficultés financières. "Moi j'ai des gens qui ont 500 euros pour vivre. Des femmes seules avec 5 ou 6 enfants. Je ne suis pas un Saint-Bernard mais si je peux leur offrir un peu de soleil, c'est super."

Patrice Bonvallat vend aussi des produits d'hygiène © Radio France - Thomas Nougaillon

Ancien responsable technique dans le nettoyage au sein d'une entreprise beaunoise, Patrice Bonvallat a eu l'idée de créer ce magasin en auto-entreprenariat après avoir perdu son boulot il y a deux ans. Cet ancien bénévole des Restos du cœur se fournit dans la région auprès de plateformes spécialisées dans le déstockage. Pour l'instant il ne vend pas de produits frais -yaourts, charcuterie...- mais envisage de le faire. Ces produits seront vendus à la bonne date pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire.

"Le panier du destockeur" est située au numéro 4 de la rue Carnot en plein centre-ville de Saint-Jean-de-Losne.