Un magasin FNAC dans le centre-ville de Cherbourg dès 2022

Un magasin FNAC au cœur de Cherbourg-en-Cotentin l'année prochaine. L'enseigne culturelle va s'installer dans la galerie du centre commercial Les Eléis. L'annonce a été faite jeudi soir par le directeur du complexe et le futur franchisé, qui n'est autre que le patron du supermarché Carrefour et de Mr Bricolage.

Ce sera le deuxième dans la Manche, après celui de Saint-Lô, ouvert en juin 2020. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, cette nouveau magasin est prévue au rez-de-chaussée des Eléis dans une cellule de 1 200 m2, au niveau de la partie historique.

Un manque dans le centre-ville de Cherbourg

"En proximité, on apporte dans le centre-ville une offre très large. Nous Carrefour, on ne la proposait pas, explique Didier Julien, le nouveau franchisé FNAC de Cherbourg. Maintenant en complément avec des trois enseignes, on présente l'intégralité de la demande et des besoins des consommateurs. Depuis que je suis arrivé, on me demande tous les jours quand est-ce-que l'on aura une offre un peu plus large en produits culturels. La FNAC était l'enseigne qui répondait le plus à cette demande."

Ouverture au premier trimestre 2022

Une ouverture qui correspond aussi à la stratégie du groupe de s'installer dans les petits agglomérations de moins de 100 000 habitants, grâce à un réseau de franchisés. Le magasin devrait ouvrir au premier trimestre 2022.

"On a des travaux préparatoires et le preneur doit aussi travailler sur le dossier d'aménagement, pointe Stéphane Pinabel, le directeur du centre commercial des Eléis. Ce sont donc des choses qui sont longues, d'un point de vu même administratif, mais on a bon espoir d'ouvrir sur cette période."