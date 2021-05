Un magasin Fnac va ouvrir à Beaune d'ici fin 2021 mais commence déjà à recruter

Après Dijon, un deuxième magasin Fnac va ouvrir en Côte-d'Or. Il s'installera près de la rocade, à Beaune, entrer septembre et décembre 2021. Dès la mi-mai, l'enseigne recrute dans diverses professions.

En plus des commerces locaux, les habitants de Beaune et des alentours vont bientôt avoir une nouvelle option pour acheter des livres, des CD, ou du matériel informatique. Le groupe Fnac-Darty, qui emploie 19.000 personnes en France, va ouvrir un magasin à Beaune. Une information de nos confrères du Bien Public, confirmée par France Bleu Bourgogne. Il doit ouvrir d'ici la fin de l'année 2021, entre septembre et décembre.

Une dizaine d'emplois en CDI

Pour l'ouverture du magasin, une dizaine d'offres d'emploi en CDI sont disponibles en ligne, depuis la mi-mai. Il y en a par exemple quatre pour la vente de disques et de livres, et trois pour des hôtes ou hôtesses de caisse, mais également pour la vente de matériel informatique.

Le Pôle emploi de Beaune organise la semaine prochaine, jeudi 27 et vendredi 28 mai, une session de recrutement en collaboration avec la Mission locale. La prise de poste pour les candidats retenus se fera en août 2021 : ils partiront un mois en formation dans un autre magasin, avant d'intégrer pleinement celui de Beaune à son ouverture.

Un magasin proche de la rocade

Contrairement à Dijon - la seule Fnac de Côte-d'Or pour l'instant - le magasin ne va pas s'installer en centre-ville. Il prendra place dans la zone commerciale proche de la rocade, avenue du Lac, vers le magasin Centrakor, nous précise Fnac-Darty. Le magasin sera construit sur une surface de 800m². Pour vous donner un ordre d'idée, celui de Dijon accueille les clients sur 1900m², répartis sur deux niveaux. Le magasin de Beaune sera géré en franchise, par deux entrepreneurs qui sont déjà à la tête de magasins à Vichy, Bourg-en-Bresse, Roanne et Riom.