Un magasin Lidl tout en bois ouvre ce mercredi à Portet-sur-Garonne

C'est le deuxième magasin de ce type qui ouvre en France. Le bâtiment de ce supermarché est composé presque uniquement de bois. La construction a coûté plus cher mais se veut plus écologique.

L'enseigne allemande de discount Lidl ouvre un nouveau magasin à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Si tout le monde connait ces magasins en béton, celui-ci est un peu différent. Il est composé presque exclusivement de bois. Pour Hélène Vivien, responsable immobilier chez Lidl, c'est une innovation responsable.

France bleu : Quel est l'intérêt de ce magasin tout en bois ? Est-ce d'abord, vraiment plus écologique ?

Hélène Vivien : Oui bien entendu, l'essentiel du bâtiment est en bois. Une petite partie, à l'intérieur du site est en béton. Evidemment le bois présente des caractéristiques éco-responsables particulièrement intéressantes. C'est un test dans notre région puisque c'est le premier bâtiment à coque bois que nous ouvrons dans la région.

D'où vient ce bois, est-ce qu'il ne contribue pas à la déforestation ?

Non au contraire, le bois est issu de forêts françaises et européennes, qui sont labelisées "forêts durables". Ça contribue aussi à l'économie sociale et solidaire du pays.

C'est le deuxième en France, le premier a fait ses preuves ?

Le premier a ouvert ses portes il y a quelques mois seulement à Épinal, dans les Vosges. C'est très récent. Mais d'un point de vue esthétique et architectural ça présente des qualité vraiment remarquables.

Ça doit avoir un coût, c'est plus cher que de construire un magasin classique ?

Oui c'est plus cher. Environ 32% de plus qu'un bâtiment classique. Mais aujourd'hui nous sommes très attentifs à la consommation énergétique car nous pensons que ça présentera un avantage en thermes d'économies de fonctionnement.

En quoi ce nouveau magasin est innovant ?

Nous avons souhaité dans cette zone commerciale qui ne montre pas un intérêt esthétique évident, nous démarquer, et tester ce nouveau bâtiment en l'implantant dans cette zone, de manière à requalifier la friche qui occupait auparavant ce site. Nous avons mis en place un aménagement paysager particulièrement intéressant, avec uniquement des essences locales, aucun apport de minéraux. Tout est éco-responsable dans nos espaces verts. Avec un arrosage à minima, du goutte-à goutte, qui provient de notre récupérateur d'eau de pluie.

Et vous allez employer plus de personnes dans ce magasin c'est ça ?

Il s'agit du transfert de notre ancien supermarché de Portet. Nous avions 12 salariés sur l'ancien site, nous en avons 35 en cdi sur ce nouveau magasin.