Un magasin Monoprix maison ouvre à Châteauroux

Après plusieurs semaines de travaux, l'enseigne Monoprix maison ouvre rue Victor Hugo à l'emplacement de l'ancien magasin Burton qui avait fermé en février 2023. Cette nouvelle enseigne est dédiée à l'univers de la maison et à la décoration. Un premier magasin a ouvert en France en octobre 2022 à Levallois-Perret (Hauts de Seine). Deux autres ont ouvert cet été, l'un dans le 9e arrondissement de Paris et l'autre à Dubaï. Châteauroux est le premier magasin à ouvrir en province et également le premier à être franchisé.

Un porteur de projet local

Le porteur de projet est Henrique de Freitas, PDG de la société SEDADI, un promoteur commercial qui gère déjà le magasin FNAC-Darty rue de La Poste. Le magasin va proposer quelques 2.700 références sur une surface de vente de 300 m2. On y trouvera de la décoration et du mobilier pour l'ensemble de la maison mais aussi de la papeterie et une offre créateur.

"Châteauroux est une ville dynamique où la concurrence est assez limitée sur ce secteur d'activité", souligne Rachelle Lemière, directrice expansion de Monoprix. Premier magasin créé dans une ville moyenne, ses résultats vont être suivis de près dans les prochains mois. L'enseigne Monoprix maison va poursuivre son développement en France mais aussi à l'international avec l'objectif affiché d'arriver à une centaine de magasins d'ici trois à quatre ans. Si des implantations en périphérie ne sont pas exclues, les cœurs de ville sont la cible première : "C'est notre ADN chez Monoprix depuis 90 ans", rappelle Rachelle Lemière.

"On espère dupliquer cette ouverture sur d'autres villes moyennes de province avec des entrepreneurs locaux qui sont des relais et qui nous accompagnent sur ce développement", poursuit-elle, Et peut-être prochainement dans d'autres villes du Berry même si pour l'heure rien n'est acté.