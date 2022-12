Un maillot de l'OM dédicacé pour le repas de Noël d'Emmaüs à Marseille

Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Jonathan Klauss, ils ont tous signé sur ce maillot de l'OM offert pour la bonne cause : le repas de Noel des gens de la rue, à l'initiative d'Emmaüs et de la fondation Abbé Pierre.

Des tables sont dressées ce jeudi dès 11 heures, place des Réformés à Marseille pour un vrai moment de convivialité autour d'un bon repas offert à quelques 200 sans-abris attendus sur place.

Cette année, l'Olympique de Marseille participe donc indirectement à l'évènement avec ce maillot signé par les joueurs marseillais. Grâce à une loterie à laquelle on peut participer moyennant 10 euros, chacun peut gagner ce maillot.

C'est Ami, un bénévole, fan de l'OM qui mené à bien la prise de contact avec le club marseillais et la Fondation OM : "Comme je suis supporter de l'Om, je me suis dit qu'ils n'allaient pas refuser cela !". Et le pari a été gagnant : "Tous les joueurs ont signé et ça fait chaud au coeur. J'aurais bien aimé le garder pour moi, mais là c'est pour la bonne cause".