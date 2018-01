Cheniménil, France

C'est une première : un maillot de foot 100% vosgien ! Le club amateur de l'AS Cheniménil, situé entre Épinal et le Tholy, a eu l'idée de se fournir avec un produit fabriqué entièrement dans le département. Jean-Jacques Rousseau, le secrétaire du club (3ème division départementale), a lancé le projet il y a un peu plus d'un an. Et ça y est, ils sont arrivés. Les joueurs de l'équipe première pourront bientôt porter leurs nouveaux maillots "made in Vosges".

"On fait travailler nos entreprises"

Il y a quelques mois, Jean-Jacques Rousseau était encore responsable des achats chez Tricotage des Vosges à Vagney, l'un des leaders de la chaussette française, quand il s'est lancé un défi : habiller ses copains du foot avec un maillot 100% vosgien. "Mon idée première était de montrer qu'on pouvait toujours réaliser de nouveaux produits et de nouveaux projets", explique-t-il.

"Derrière, on a quand même une traçabilité et un circuit-court. On fait travailler nos entreprises, et ça, ça me tenait à cœur."

Une fois l'idée en tête, il a fallu mobiliser les forces vives du textile vosgien, et notamment Cyrielle François. Elle est en charge du label "Vosges Terre Textile". Ce label garantit le "made in Vosges" du début à la fin de la production : "cela veut dire que vous êtes sûr que ce produit a été fabriqué dans les Vosges."

"Cela a un impact direct sur les emplois vosgiens dans le textile."

Déjà deux autres clubs ont montré leur intérêt pour un jeu de maillot 100% vosgien © Radio France - Lucas Valdenaire

"Travailler de la maille, ce n'est pas travailler du tissu"

Pour fabriquer ce nouveau maillot, Cyrielle François s'est d'abord rendue à Saint-Nabord dans l'usine Maille verte des Vosges (des fabricants de tricots techniques pour l'industrie). Ce sont eux qui ont créé la maille. Deuxième étape : Dogneville près d’Épinal. L'entreprise Berjac y confectionne des habits de protection, notamment pour les agents de la route. Voilà pourquoi le premier jeu de maillot pour l'AS Cheniménil est bleu et orange fluo (contrairement au vert historique du club).

Un maillot de foot ? Une première pour Fabrice Bizé, le directeur général : "il a fallu régler les machines, parce que travailler de la maille, ce n'est pas travailler du tissu."

"Les machines ont été réglées pour la maille et on espère bien s'en servir pour d'autres équipes de foot ou d'autres projets."

"Se diversifier, c'est la clé"

Justement : déjà deux clubs de rugby basés dans les Vosges ont pris contact pour d'éventuels nouveaux maillots. Une entreprise parisienne a également passé un coup de téléphone, à la recherche de fabricants de maillots de sport. "Se diversifier, c'est aussi la clé du développement, assure Fabrice Bizé. En restant dans notre domaine de métier, on est bien connu dans ce domaine-là, mais on a du mal à prendre de nouveaux marchés."

Et le prix dans tout ça ? "Autour d'une quarantaine d'euros, on est capables de fournir un maillot de foot, confirme le directeur général de Berjac.

"Ce n'est pas une hérésie par rapport au travail fourni : on a quand même une maille tricotée à 50 km d'ici ! On est dans du 100% Vosges. Cela permet de créer et de pérenniser des emplois !"

Les joueurs de l'AS Cheniménil pourront porter leur tout nouveau maillot dans quelques semaines, au printemps pour la reprise du championnat.

A écouter >>> L'interview de Cyrielle François, en charge du label "Vosges terre textile" :