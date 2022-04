Un maire du Tarn offre un plein d’essence à tous les foyers de son village

Les habitants du village de Burlats n'y ont d'abord pas cru. Le téléphone n’a pas cessé de sonner à la mairie. Tout le monde se demandant si c’était une blague mais le maire Serge Séries confirme. "Ils verront, au courant du mois, que ce n’était pas un poisson d’avril."

Redonner le sourire et du pouvoir d'achat

La décision a été prise en conseil municipal ce jeudi 31 mars. La municipalité va offrirun bon carburant d’une valeur de 60 euros à un millier de foyers du village situé dans le sud du Tarn et qui compte 2100 habitants. Le maire Serge Serieys, avait déjà fait un geste lors de la crise des gilets jaunes. Avec les élus du conseil ils ont voté la décision à l’unanimité. "Dans le contexte actuel où on sent un peu de morosité à la sortie de l'hiver, après la crise du covid, avec la guerre en Ukraine qui entraîne cette flambée des prix de manière générale, et notamment de l'énergie. J'ai posé la question aux élus du conseil municipal sur ce que nous pouvions faire à notre niveau pour redonner le sourire aux administrés et leur redonner le pouvoir d'achat. Et là, tout le monde a été unanime pour ce bon carburant qui devrait être de l'ordre de 60 euros par famille. On est une commune rurale en périphérie d'une grande ville. Il n'y a pas de réseau ou très peu de bus. Les gens ont l'obligation d'utiliser leur voiture. Donc on est d'autant plus pénalisé. Donc, le choix du bon carburant a fait l'unanimité parce qu'il est vraiment justifié."

"Que tous les maires des villages le fassent"

La nouvelle est en tout cas très commentée dans le bar – épicerie. "Ce sera sans doute encore le sujet numéro 1 dans le bar demain devant le café" dit la gérante de l’épicerie. Et d’abord beaucoup remercient le maire et les élus. "On apprécie évidemment" dit cette trentenaire. "Il faudrait que tous les maires des villages le fassent" dit une autre habitante. Il faut dire qu’à Burlats, situé à 9 kilomètres de Castres, il faut prendre la voiture tout le temps. "Le kiné, le médecin, les courses... Ça va nous permettre de souffler pendant un mois."

Mais certains continuent de ne pas comprendre pourquoi le prix de l’essence flambe. " C'est comme les 18 centimes que l'état reverse... Je me demande, qui récupère de l'autre côté." La commune de Burlats a déjà mis en place une ristourne sur les factures d’eau il y a quatre ans. La mesure coûtera 60.000 euros à la commune de Burlats qui a repoussé des travaux de voiries et levé quelques dépenses de fonctionnement.