Un "makerspace" va ouvrir à Loir-en-Vallée

C'est un espace de coworking d'un genre nouveau qui va ouvrir en Sarthe. On connait les bureaux partagés où l'on vient avec son portable pour travailler mais celui-ci va plus loin puisqu'il est équipé de machines outils pour produire directement sur place. C'est ce qu'on appelle un makerspace ou un fablab. Situé à Loir en Vallée, il propose une fraiseuse, une machine à découpe industrielle, des imprimantes 3D, un poste à souder, une machine à coudre ou encore une machine à broder. Le projet est porté par la communauté de communes Loir Lucé Bercé et l'association Eurêka Lab. "Cela existe déjà dans les grandes villes mais nous sommes très fiers d'être les premiers à le faire en milieu rural en Sarthe" se réjouit Charlotte Mougeot, la secrétaire de l'association. "Je crois que cela peut permettre de garder les jeunes sur le territoire en leur montrant qu'ils peuvent disposer d'outils technologique à côté de chez eux. Cela peut aussi attirer des nouveaux habitants et ceux qui souhaite s'installer à la campagne depuis le Covid".

Ouverture d'ici la fin du mois

L'idée est d'offrir à tous ceux qui le souhaite de pouvoir accéder à des machines coûteuses. "Ce sont des machines outils trop chère pour un usage individuel. Là, les gens peuvent y avoir accès et apprendre à s'en servir". L'association proposera des formations payantes pour que les adhérents de l'association puissent les utiliser en toute sécurité. "Cela s'adresse à tout le monde, les scolaires, les adolescents, les retraités, les salariés, ceux qui ont un projet d'entreprise et qui veulent créer un prototype. Notre souhait c'est d'avoir une communauté ayant l'envie de fabriquer des objets avec des outils numériques".

Le makerspace de Loir-en-Vallée devrait ouvrir en septembre dernier mais son ouverture a été reportée en raison du contexte sanitaire. L'atelier devrait finalement être inauguré prochainement. Pour le découvrir une opération portes ouvertes sera organisée le samedi 19 février 2022. Il est conseillé de s'inscrire via le site d'Eurêka Lab.