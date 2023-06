Un mal-être au travail c'est ce que dénonce des agents de la communauté d'agglomération du Cotentin en grève

C'est un mal-être au travail qui pousse aujourd'hui les agents de la Communauté d'Agglomération du Cotentin (CAC) à entrer dans un mouvement de grève. Sont pointés du doigt : des réorganisations, le management mais aussi des conditions de travail qui se dégradent, un turn-over important et des postes vacants. Il y a 6 ans l'agglo du Cotentin a englouti 129 communes à chacune ses habitudes, ses statues, ses hiérarchies. Renaud Piquet de la CGT : "si on se retrouve avec les mêmes moyens sur un territoire plus large, à un moment donné ça coince". Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certains services, exemple avec le ramassage des ordures ménagères, Loick Lebourgeois du syndicat UNSA "les tournées sont surdimensionnées par rapport à ce que l'on avait avant, ça fait plus de 6 mois que les agents disent que les tournées sont trop longues, ils font des heures supplémentaires jusqu'à 3 fois par semaine ils sont à bout et vont exploser".

ⓘ Publicité

L'agglomération du Cotentin a bien conscience des difficultés mais "ça ne suffit pas " selon les syndicats

L’Agglo précise qu’un plan d’actions a été mis en place pour prévenir les risques psychosociaux et que tous les cadres devront suivre d'ici la fin de l'année des cours de management. Et tout le monde s'accorde à dire que c'est la naissance de la CAC en 2017 qui a engendré des problèmes. La nouvelle collectivité a dû absorber 9 communautés de communes et deux communes nouvelles (Cherbourg-en-Cotentin et La Hague) ce qui est loin d'être simple. D'où ce mouvement de grève pour Yannick Marichal de Force Ouvrière : "c'est du jamais vu ! j'ai jamais été autant sollicité par des agents qui en sont pas bien. La CAC s'est faite trop vite, on en arrivé à des situations qui traînent ce qui crée du mal-être. On entend dire qu'il y a des cessions sur le management mais nous ça fait 5 ans qu'on demande du changement et c'est bien trop long".

De son côté l'agglo ne nie pas les difficultés Yves Asseline est le vice-président en charge des ressources humaines et de la concertation citoyen à la CAC : "Il existe y a une cellule qui s'appelle mieux être au travail qui vise à faire des signalements en cas de harcèlement, on a lancé une étude sur les risques psychosociaux et depuis cette année une école de management au sein de l'agglo, tous les cadres devront avoir suivi des cours d'ici la fin de l'année pour apprendre à devenir un bon manager". Mais pour David Rigobert de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale il y a d'autres solutions " Il faut plus de moyens et il faut écouter les agents qui veulent travailler dans des conditions correctes.

Parmi les revendications il y a aussi le manque de reconnaissance financière avec l'inflation galopante. Les négociations prévues en 2024 ont été avancées à septembre prochain et difficile d'aller plus vite selon Yves Asseline mais pour les syndicats c'est encore insuffisant.

Aujourd'hui la CAC c'est plus de 1000 agents sur un territoire de plus de 1400 km2.