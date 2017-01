Un manque à gagner de 900 millions d'euros pour l'hôtellerie française en 2016

Les attentats, les grèves et le sentiment d'insécurité qui ont fait fuir les touristes étrangers se sont traduits par un manque à gagner de 900 millions d'euros pour les hôteliers français en 2016. Paris représente 90% de cette perte, indique le cabinet MKG Hospitality ce mercredi.

Les attentats, les grèves et le sentiment d'insécurité qui ont fait fuir les touristes étrangers se sont traduits par un manque à gagner de 900 millions d'euros pour les hôteliers français en 2016, indique le cabinet MKG Hospitality ce mercredi. Paris représente 90% de cette perte. "Il s'agit de la plus mauvaise année depuis 2009", assure le cabinet parisien. "Le manque à gagner est de 900 millions d'euros quand on prend en compte l'hôtellerie et les restaurants qui y sont associés, il est de 650 millions d'euros quand on prend l'hôtellerie seule", ajoute-t-il. "L’île-de-France enregistre un manque à gagner de 870 millions d'euros en 2016, et Paris intra-muros 700 millions d'euros à elle seule", précise MKG. Dans la capitale, les palaces sont particulièrement affectés.

L'activité chute à Paris mais progresse en province

Le revenu par chambre disponible, indicateur clé de l'activité du secteur, a accusé un recul de 5,1% en France l'an dernier. A Paris, la chute a atteint 14,6%, tandis que la baisse a été limitée à 2,8% sur la Côte d'Azur et qu'ailleurs en province, l'activité est restée solide, enregistrant une progression de 4,4%. Hors Paris, les huit principales agglomérations affichent des résultats positifs et ont profité, comme à Lille, Toulouse, Bordeaux, Lyon, et Marseille, de l'impact de l'Euro de Foot.

Une légère reprise en fin d'année

A Paris, le secteur a cependant profité d'une légère reprise en fin d'année par rapport à des mois de novembre et décembre 2015 particulièrement difficiles, plombés par les attentats de Paris. "Par rapport à novembre et décembre 2015, il est clair que la fréquentation a été meilleure, mais nous partions de très bas", a souligné Georges Panayotis, le président du cabinet MKG. Les hôteliers, qui avaient tardé à baisser leurs prix, sont finalement passés à l'acte et ont vu une nette reprise de leur taux d'occupation. A Paris, les prix ont baissé en moyenne de plus de 7%, avec des reculs atteignant 15% dans les palaces parisiens, très exposés à la clientèle de loisir étrangère. Pour le réveillon de fin d'année, le taux d'occupation a ainsi grimpé de plus de 10 points à Paris pour atteindre 88% la nuit du 31 décembre, contre 73% un an plus tôt. Dans ce contexte, "l'année 2017 pourrait être meilleure", estime-t-il, sans être certain pour autant que le secteur puisse retrouver ses niveaux de 2014.