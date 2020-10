Un marathon de 36 heures pour dynamiser le commerce du centre-ville de Cavaillon

La formule a déjà fait ses preuves l’an dernier lors de sa première édition dans dix villes françaises dont Carpentras avec la logistique de l’agence Visionnary qui pilote ‘’Mon centre-ville a un incroyable commerce’’ et le cabinet Auxilia, conseil en transition socio- écologique . Cette fois en Vaucluse c’est Cavaillon qui s’y colle dans l’optique de retrouver des commerçants pour certains pas de porte aujourd’hui désertés. Le maire évoque notamment la rue piétonne de la République dont certaines boutiques sont aujourd’hui vacantes.

Un marathon grandeur nature pour tester les capacités à gérer un commerce

Ce sont justement pour de tels locaux inoccupés que la municipalité de Cavaillon s’est engagée dans ce challenge. Il prendra les 23 et 24 Octobre la forme d’un marathon de 36 heures avec une dizaine d’équipes constituées de porteurs de projets accompagnés de coachs et conseillers. Ces porteurs de projet sont des candidats à la création d’un commerce dans un centre-ville. Leur candidature est bien sûr étayée par un dossier et un plan de financement mais ce sera au jury réuni pour l’occasion d’examiner la fiabilité de leur projet finalement testé grandeur nature durant une journée et demie.

Le nombre de commerces vacants ne cesse d’augmenter au fil des ans dans les centres villes en province

Ces candidats, commerçants ou artisans, vont investir chacun un commerce vacant le temps du marathon et tel un jeu de rôle se mettre dans la peau d’un gérant soumis à différentes épreuves y compris avec l’implication de cavaillonnais sollicités pour l’occasion.

La municipalité, elle, dotera les gagnants de trois prix : 5000 euros pour le vainqueur en paiement des premiers mois de loyer, 3000 pour le second et 2000 pour le troisième tandis que la Chambre de Commerce et d’Industrie fournira accompagnement et étude de marché aux futurs gérants.

11, 9 %, c’est le taux de vacance commerciale moyenne aujourd’hui en France des commerces en centre-ville contre 7, 2 % il y a de cela six ans.