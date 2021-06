Un marché aux puces à Metz Expo : premier événement depuis plus de sept mois

La vie reprend peu à peu son cours ! Ce week-end, c'est une institution qui reprend à Metz : le marché aux puces, en extérieur, au Parc des expositions. Il y a deux dates à retenir : les 5 et 19 juin pour les deux prochaines éditions. Michel Coqué, le directeur général de Metz Expo, était l'invité de France Bleu Lorraine ce jeudi.

"C'est vraiment un très grand ouf de soulagement," sourit-il. Mais il est aussi dans l'expectative : "Beaucoup de paramètres ont changé, au niveau des équipes, des calendriers, et puis, il y a une appréhension, on a un peu l'impression de recommencer une activité comme si nous venions de créer notre entreprise."

Il est probable que nous fassions le plus beau marché, en termes d'inscriptions, de ces 20 dernières années"

Pour le marché aux puces de rentrée, "nous avons un taux de remplissage tout à fait exceptionnel. On sent un engouement de nos exposants brocanteurs, il est probable que nous fassions le plus beau marché, en termes d'inscriptions, de ces 20 dernières années", se réjouit le directeur, qui évoque quelque 210 inscriptions, sur un marché qui compte habituellement 160 exposants.

Pour les futurs événements, qui se dérouleront en intérieur, en tout cas pour ceux qui auront des jauges supérieures à 1.000 personnes, Michel Coqué se dit prêt pour le pass sanitaire. "Nous y travaillons, nous étions déjà à la pointe cet automne avec la foire internationale de Metz, où nous avions mis en place un système de traçage des visiteurs."

Metz Torii, annulé en 2020, reporté à la fin du mois d'août

Justement, quelle est la suite ? "Nous démarrons vraiment la saison à la fin du mois d'août, avec Metz Torii, salon dédiée à la culture japonaise - et dernier événement annulé in extremis en 2020, ndlr - ensuite un salon de l'immobilier, puis la Foire internationale de Metz, du 24 septembre au 4 octobre, et Agrimax, le rendez-vous des éleveurs du Grand est, juste derrière." A partir de l'automne, Michel Coqué espère bien retrouver un rythme normal.