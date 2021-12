Un marché de l'immobilier dynamique en Limousin grâce notamment aux nouveaux arrivants

Le Limousin a été particulièrement attractif depuis le début de la crise sanitaire. C'est ce qu'affirme Charles Colas le président de la FNAIM de la Haute-Vienne et de la Corrèze. "Notre région attire de plus en plus que ce soient des parisiens ou des bordelais, des personnes de toute la France qui viennent chercher chez une qualité de vie" explique t-il. En général ces nouveaux arrivants recherchent des logements avec des grandes surfaces et à des prix beaucoup plus raisonnables que dans leur région d'origine.

Beaucoup moins de logements vacants ...

Pas facile de quantifier le nombre de ces nouveaux arrivants mais selon Charles Colas on estime qu'ils représentent plus de 15 % des nouvelles acquisitions ou locations. "Ce que recherchent ces personnes ce sont plutôt des biens en périphérie des villes comme Limoges où ils souhaitent bénéficier de services immédiats" poursuit le président de la FNAIM mais il constate aussi que certains n'hésitent pas à s'éloigner lorsqu'ils peuvent faire du travail à distance. Conséquence : il y a beaucoup moins de logements vacants qu'il y a quelques années. "En trois ans on est tombé sous le seuil de 5 % de vacance ce qui est très faible pour notre région" ajoute Charles Colas.

...Et des prix qui augmentent

Si en zone rurale les prix des biens restent relativement équilibrés, en revanche on assiste à une augmentation en ville et en périphérie. "On a eu parfois des augmentations allant jusqu'à 10 % à l'extèrieur des zones urbaines mais dans les villes cette augmentation est plus importante, de l'ordre de 15 à 20 % selon les typologies des biens" explique aussi Charles Colas. Mais pour lui ce ne sont pas les nouveaux arrivants qui ont fait grimper les prix mais plutôt les investisseurs. "L'effet pandémie a modifié la consommation, beaucoup préfèrent délaisser les assurances vie et les livrets A pour investir dans la pierre qui est plus rassurante" conclut-il.